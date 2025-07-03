拍大尺度辣照爆紅！「E級嫩模始祖」楊焉無預警辦婚禮…婚紗照曝

記者陳芊秀／綜合報導

36歲香港女星楊焉（原名楊梓瑤），擁有E級傲人上圍，被封為「嫩模始祖」，與周秀娜一同爭奪寫真女神的地位。她於2014年淡出演藝圈，轉型當起瑜珈教練，並於2021年宣布結婚且育有一子，近日網路上流傳她的婚宴照，疑似補辦婚禮，引發外界關注。

▲楊焉拍大尺度辣照爆紅，有「嫩模始祖」封號。（圖／翻攝自網路、微博）

楊焉於2008年在香港動漫節Bandai Girl選秀比賽中嶄露頭角，隨後加入TVB節目《美女廚房2》成為「美少女廚神」。2010年推出大尺度寫真書後迅速走紅，並參與多部電影演出，簽約成為陳百祥旗下藝人。2014年解約後，她逐漸淡出演藝圈，專注於生活與自我成長，近年考取瑜珈導師資格。2021年，楊焉透露已婚並育有一子，但對丈夫背景保持低調。去年底她因意外受傷險癱瘓，幸得丈夫悉心照料，她感性地感謝對方的支持與付出，並坦言會努力康復，不再讓家人擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌手方皓玟與主持人陳如楓近日在IG曬出參加楊焉婚禮的照片，喜訊意外曝光。方皓玟發文：「高興到像自己再嫁一樣，這是老朋友的婚禮，一個充滿愛與笑聲的夜晚。祝福你們展開雙手擁抱更多美好的日子！」而陳如楓則感性寫道：「我們很幸運能成為楊小姐唯一一桌朋友的賓客，見證她的成長與蛻變。從戀愛、分手到結婚、生子，她如今成為一位成熟的母親，幸福快樂才是最重要的。」從好友發文透露出婚宴相當低調。

▲楊焉低調辦婚禮，好友合照曝光婚紗照。（圖／翻攝自IG）

根據網路流傳的照片，楊焉身著簡約的白色平口長裙，展現出優雅氣質。她的老公雖然以貼圖遮掩臉部，但仍可看出其身材高大，與楊焉外型十分相配。婚禮照片曝光後，引來眾多網友送上祝福，場面溫馨感人。

▲楊焉老公罕見曝光。（圖／翻攝自IG）