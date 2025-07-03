「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因：屁多且臭

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇熱潮崛起，許多男星因跨界拍短劇人氣大增，其中王奕然自2023年開始轉戰直屏短劇（直式畫面），陸續演出《如果眼淚記得你》、《三万英尺的暗戀》走紅，至今已經拍了快60部作品，成為人氣短劇男神。而他近日被宣布分手，爆料對象就是前女友，分手原因吸引大批網友朝聖。

▲「短劇男神」王奕然2年演了快60部作品，人氣飆升。（圖／翻攝自微博）

網友挖出王奕然女友的社群帳號，發現女方於1日突然發黑底白字聲明，「為了不再引起不必要的誤會，在這裡隆重聲明一下，本人的上一段感情已經結束，請勿打擾」。網友立即聯想是指宣布與王奕然分手。

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▲王奕然常在短劇演霸道總裁、深情男主角。（圖／翻攝自微博）

▲網友挖出王奕然女友帳號，發現女方黑底白字發聲已經分手了。（圖／翻攝自微博）

前女友隨後直接登入豆瓣短劇討論區，留言回應網友問題。她聲稱分手是自己提出「我提的」，有人問「嫌他老了嗎」，她回答「就是不合適而已」、「我和他在一起壓力太大了，受不了了」。網友敲碗說一個王奕然的缺點，前女友答道「網癮很大，屁多且臭」。前女友表示，家人算兩人「八字不合」，所以提出分手。網友看完前女友留言，紛紛解讀「感覺妳還是愛的」。

▲前女友表示分手是她提的。（圖／翻攝自微博）

▲前女友揭分手原因，聲稱兩人不合適，更爆料王奕然缺點「屁多且臭」。（圖／翻攝自微博）



王奕然分手消息還衝上微博熱搜，有網友湧入他的抖音帳號留言：「哥，你分手了？剛刷到。」不過本人沒有回應感情問題。