7/5災難預言網瘋傳！龍樹諒初版書飆高價…靈異學家2建議：不該輕視

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒的著作《我所見的未來 完全版》提及「7月5日日本會發生大災難」，引發的騷動已經動搖到日本經濟，氣象廳廳長野村龍一6月13日開記者會明確表態：「這這類預測資訊屬於謠言，無需擔心。」然而日網議論不斷，甚至有媒體人宣布這段時間要離開日本。

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▲龍樹諒預言著作《我所看見的未來》日網討論不斷。（圖／翻攝自X）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，龍樹諒《我所見的未來》初版於1999年發行，封面上寫有「大災害是2011年3月」，因為與311東日本大震災時間相符而引起關注，2021年發行《完全版》，提及「2025年7月的大災難」，描繪了日本與菲律賓之間的海域隆起，並引發大規模海嘯的場景，漫畫家以幾年前的7月5日所發生的預知夢發表。

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末日預言在日網持續發酵，相關影片的觀看次數超過200萬，留言超過4000則，在7月5日到來前，騷動似乎不會平息，儘管有些人聲稱「不相信預言」，但仍選擇離開日本。媒體撰稿人芝鳥NOBUAMA表示：「以防萬一，我決定前往印度。6月29日起將在印度停留兩週，並計劃在加爾各答打高爾夫。如果（災難）真的發生了，那我就在印度感嘆『真的發生了』。如果真有那麼一天，我可能會繼續留在那裡。」

▲龍樹諒預知夢提及會發生大海嘯。（圖／翻攝自X）

靈異研究家角由紀子表示，目前靈異與都市傳說界一直談論著「7月5日話題」，漫畫家龍樹諒的初版書飆到10萬至20萬日幣（約台幣2萬到4萬）。長年研究神秘靈異現象的她說：「抱著『什麼都不會發生』看法的人更多。此外，在世界上有許多預言的情況下，能精準命中日期的例子並不多見。」

同時角由紀子認為，預言其實沒有科學根據，也不是可以盲目相信的東西。「它是人們內心深處心理或潛意識的鏡子。這次的現象或許反映了對地震的恐懼或對戰爭的擔憂。確認避難路線、準備應急食品等，這些都有助於提高防災意識，因此重要的是，不應該過度相信，也不該完全輕視」。她希望大家還是要保留「預言可能落空」的選項，「即便預言落空，生活還是會繼續下去。」

▲靈異學家角由紀子看待7月5日預言：「不應該過度相信，也不該完全輕視。」（圖／翻攝自X）