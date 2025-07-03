台女星認了瞞尪「偷墮2胎」！交往2年就懷孕 怕被逼嫁：還不想當媽

記者潘慧中／綜合報導

甄莉以歌手身分出道後，因主持知名綜藝節目《百戰百勝》小天使角色走紅，如今則是不少談話性節目的常客。近日格外引起討論的是，她坦言曾瞞著老公拿掉過兩個小孩，驚呆錄影現場所有人！

▲甄莉坦言偷偷墮過兩次胎。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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甄莉在《11點熱吵店》坦承，當初和老公交往兩年時就懷孕了，決定墮胎的原因是當時還沒決定是否要嫁，也還不想當媽媽，「那如果跟他講了，他叫我生，我不就要嫁給他了嗎？」於是，她當時就自行決定拿掉小孩。

▲甄莉當時還不想嫁也不想當媽。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



兩年後，甄莉再度懷孕，雖然當時仍還沒結婚，但另一半已買房登記給她，便決定生下這一胎，並完成人生大事。沒想到生完大女兒半年後，她居然又懷孕了，「那時候還真的滿容易受孕的。」

▲甄莉產女半年後又火速懷孕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



但考慮到兩個小孩的年紀距離太近，甄莉便決定拿掉小孩。雖然婚後墮胎需要老公同意，但因為她是找之前接生大女兒的醫生，在雙方熟識的情況下，她聲稱老公也同意此事，並進一步要求裝避孕器，直到覺得時機OK才拿掉，並在5年後生下小兒子。

▲甄莉不想要兩個小孩的年紀太近。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



被問到節目播出後，老公是否會生氣時，甄莉信誓旦旦地說絕對不會，原因是她曾想過生第3胎，但因為另一半覺得「小孩生很容易，養很難」才作罷。

▲甄莉老公不想要第三胎。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）