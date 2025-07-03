腥夫「公廁不倫」佐佐木希認想離婚！媽媽1句話忍了…公開夫妻現況

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星佐佐木希在2017年和諧星渡部建結婚，不料2020年丈夫被爆「無障礙公廁不倫」的出軌醜聞，還劈腿6女。相隔5年她首度在節目上直言「沒原諒老公」，親口說出夫妻沒離婚的原因。

▲佐佐木希沉默5年，首度在節目中吐露得知丈夫不倫醜聞的心情。（圖／翻攝自X）

佐佐木希昨日（2）在綜藝節目《1周回って知らない話》（暫譯：繞一圈也不知道的事）中，首度談醜聞影響婚姻的心情。當時丈夫渡部建受到社會砲轟，外界對她的同情聲浪不斷，她承認沒有原諒老公、「內心有一部分的自己是不想原諒的」，朋友當時多次建議「離婚也是一種選擇吧？」

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▲佐佐木希坦言內心有一部分的自己還是無法原諒另一半。（圖／翻攝自X）

但佐佐木希表示，當時兩人的第一個孩子只有一歲半，母親對她說了重話，「她大概對我說了『小希妳自己選擇』、『孩子還這麼小要好好考慮』、『如果因此離婚的話，會怎樣呢……？』之類的話。」節目攝影棚的人都為此發出驚嘆聲。接著她坦承：「一開始我真的不知道該怎麼辦，也曾經閃過（離婚的念頭）」，但最終還是想到與母親想得相同的事情：「當我考慮到孩子的時候，眼前的孩子面前的爸爸是一個非常好的父親，他非常用心照顧孩子，也很疼愛孩子。」因此，她決定試著相信丈夫對孩子的愛。

佐佐木希也想過離婚的話，孩子長大時會如何看待渡部建，「如果真的離婚，孩子某天知道了這件事（指醜聞），那麼，會是身邊的爸爸好呢？還是離婚後遠離的爸爸好呢？」她認為分開後，孩子長大了知道了過去的事，可能會對很恨爸爸，因此覺得還是讓孩子在爸爸陪伴下成長比較好。

▲佐佐木希顧及孩子選擇不離婚，認為渡部建的確是好爸爸，認為讓丈夫一直陪伴孩子比較好。（圖／翻攝自X）

渡部建原本是綜藝圈紅人，還是美食家，與佐佐木希結婚後人氣再度攀升，被爆無障礙公廁不倫醜聞後，形象全毀，至今仍難以回歸電視頻道露臉。佐佐木希公開夫妻倆現在的一日生活行程，她如今扛起工作、家庭，還是負責準備三餐、洗碗打掃，白天出門工作同時送孩子上課，晚上回家還要幫二寶洗澡、廚房洗碗打掃。雖然他曾被日媒報導成為家庭主夫，但一天最早的行程是出門丟垃圾，主要負責接送孩子，陪伴孩子，幫大兒子洗澡等，行程完全沒有工作，做飯打掃還是妻子，自己完全是育兒爸爸。

▲佐佐木希公開夫妻一日生活行程，她出門工作拍戲，還兼顧做飯打掃家事，渡部建以育兒為主，沒有工作行程。（圖／翻攝自X）