李國毅花8個月只為做好一件事　傳藝金曲獎8／23登場

記者葉文正／台北報導

第36屆傳藝金曲獎將於8月23日在臺灣戲曲中心隆重登場，今（2）日文化部所屬國立傳統藝術中心舉行入圍名單公布記者會。總召集人暨戲曲表演類召集人李國俊、音樂類召集人潘皇龍，共同公布本屆入圍名單，並由文化部政務次長李靜慧揭曉特別獎得主陳茂萱及林吳素霞，表達對傳統藝術的高度肯定與支持。

▲李國毅(左)與總導演郎祖筠。（圖／三立提供）

今年共有88組優秀創作者、42件精彩作品入圍，涵蓋音樂與戲曲表演2大類別，展現臺灣傳統藝術的多元與創造力。入圍作品中，音樂類由《舒密特與楊文信：萬彩雙琴》囊括最多提名，獲6項入圍數；而戲曲表演類則由《孟婆客棧：冥星雙飛俠》與《青姬》為入圍大贏家，皆獲得5項提名，競爭激烈，精彩可期。

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▲李國毅(左起)、潘皇龍、陳悅宜、李靜慧、郎祖筠、李國俊。（圖／三立提供）

文化部政務次長李靜慧指出，日前OPENTIX兩廳院文化生活公布的2024年度數據報告中，即使表演藝術圈的整體票房數據尚未回復到疫情之前，但戲曲類和傳藝類的表演，不論是節目的檔次，或是總演出的場次，數字上都衝出非常漂亮的成績，戲曲類的售票數字甚至超過音樂劇。

▲李國毅是宣傳大使。（圖／三立提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示，本屆共有632件作品報名，包含音樂類354件、戲曲類278件，最後僅有88件入圍，競爭非常激烈，能入圍已經是對創作的極高肯定。本屆主題是「代」，從去年的「日日」延伸出更凝練的思考，一個字卻有豐富的層次。

音樂類召集人潘皇龍指出，本屆音樂類評審共11位，專業領域涵蓋廣泛，從作曲、演奏到編曲都有人才。今年報名最多的是作曲，其次是演奏與編曲，作品整體水準非常高，評審過程也絕對公平。潘皇龍說，我們常說路走熟了後，這條路就是你的，沒有入圍、沒有得獎其實才是常態，只要夠努力，終會被看見，入圍了也不能鬆懈，要繼續努力，堅持不懈是很重要的。

本屆音樂類特別獎得主為陳茂萱、戲曲表演類特別獎為林吳素霞，肯定他們在推動傳統藝術發展上的卓越貢獻。陳茂萱（1936-2023）以超過60年的音樂教學、創作與行政經驗，將臺灣音樂帶向新高峰，展現音樂人對文化傳承與未來發展的責任。陳茂萱在音樂教育上，跳脫日治時期遺留的框架，推行改革實踐；在音樂創作上，使「現代性」與「本土性」交織，在傳承文化的基底上開創臺灣現代音樂語彙。

在音樂行政上，為聯合實驗管絃樂團（今國家交響樂團）及實驗合唱團的草創階段奠定穩固發展基礎。陳茂萱的成就不僅拓展臺灣音樂的多樣性，更為下一代音樂人舖築廣闊的前景，充分展現傳藝金曲獎音樂類特別獎的精神與價值。

總導演郎祖筠跟策展人郎祖明說明，「代」是台前台後、臺上臺下一起打拚的成果，每一次「換景」，不只是舞台的轉換，更是時代、人心與角色的變化。這次的策展及頒獎典禮概念，就像一粒種子落在荒地上，即使環境艱困，也能長成大樹，為人蔭涼、凝聚信仰，從酬神、民間到藝術殿堂，成就今日傳統藝術的共榮，文化也在這樣的日常中，一代接一代，代代相傳。「曾經的傳統，都是當時的流行；而現在，正是重新流行的開始。」

今年傳藝金曲獎的宣傳大使由曾在戲劇作品《商魂》中挑戰演出京劇演員、並以此入圍金鐘獎的實力派演員李國毅擔綱。李國毅在記者會上表示，傳統藝術的呈現是台前與幕後共同努力的結晶，坦言自己對表演要求甚高，當時為了詮釋好劇中的角色，足足花了8個月密集訓練才敢「粉墨登場」。李國毅特別感謝國光劇團的劉珈后老師與其夫婿的指導，讓他有機會深入傳統藝術，也親眼見證老師們對文化傳承的執著與熱情。

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮訂於8月23日（六）晚間7點在臺灣戲曲中心舉行，當天下午5點30分將舉辦「傳藝大道」星光紅毯，邀請觀眾一同迎接傳統藝術盛會。本屆典禮由台視綜合台轉播，並於傳藝金曲獎、三立電視、寶島神很大Facebook與YouTube等平台同步直播，誠摯邀請所有關心臺灣傳統藝術的朋友，共同見證文化傳承的不斷新生與欣欣向榮。