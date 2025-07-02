ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

串流收視週榜／超夯韓綜霸榜10週
無印「追星應援小物」收納推薦
遭疑變相斂財　寇乃馨黃國倫回應
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李嶼邇 大S 孫安佐 王彩樺 陳晨威 八坂凪 金佳恩 尹善友

李國毅花8個月只為做好一件事　傳藝金曲獎8／23登場

記者葉文正／台北報導

第36屆傳藝金曲獎將於8月23日在臺灣戲曲中心隆重登場，今（2）日文化部所屬國立傳統藝術中心舉行入圍名單公布記者會。總召集人暨戲曲表演類召集人李國俊、音樂類召集人潘皇龍，共同公布本屆入圍名單，並由文化部政務次長李靜慧揭曉特別獎得主陳茂萱及林吳素霞，表達對傳統藝術的高度肯定與支持。

▲李國毅(左起)、潘皇龍、陳悅宜、李靜慧、郎祖筠、李國俊。（圖／三立提供）

▲李國毅(左)與總導演郎祖筠。（圖／三立提供）

今年共有88組優秀創作者、42件精彩作品入圍，涵蓋音樂與戲曲表演2大類別，展現臺灣傳統藝術的多元與創造力。入圍作品中，音樂類由《舒密特與楊文信：萬彩雙琴》囊括最多提名，獲6項入圍數；而戲曲表演類則由《孟婆客棧：冥星雙飛俠》與《青姬》為入圍大贏家，皆獲得5項提名，競爭激烈，精彩可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李國毅(左起)、潘皇龍、陳悅宜、李靜慧、郎祖筠、李國俊。（圖／三立提供）

▲李國毅(左起)、潘皇龍、陳悅宜、李靜慧、郎祖筠、李國俊。（圖／三立提供）

文化部政務次長李靜慧指出，日前OPENTIX兩廳院文化生活公布的2024年度數據報告中，即使表演藝術圈的整體票房數據尚未回復到疫情之前，但戲曲類和傳藝類的表演，不論是節目的檔次，或是總演出的場次，數字上都衝出非常漂亮的成績，戲曲類的售票數字甚至超過音樂劇。

▲李國毅(左起)、潘皇龍、陳悅宜、李靜慧、郎祖筠、李國俊。（圖／三立提供）

▲李國毅是宣傳大使。（圖／三立提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示，本屆共有632件作品報名，包含音樂類354件、戲曲類278件，最後僅有88件入圍，競爭非常激烈，能入圍已經是對創作的極高肯定。本屆主題是「代」，從去年的「日日」延伸出更凝練的思考，一個字卻有豐富的層次。

音樂類召集人潘皇龍指出，本屆音樂類評審共11位，專業領域涵蓋廣泛，從作曲、演奏到編曲都有人才。今年報名最多的是作曲，其次是演奏與編曲，作品整體水準非常高，評審過程也絕對公平。潘皇龍說，我們常說路走熟了後，這條路就是你的，沒有入圍、沒有得獎其實才是常態，只要夠努力，終會被看見，入圍了也不能鬆懈，要繼續努力，堅持不懈是很重要的。

本屆音樂類特別獎得主為陳茂萱、戲曲表演類特別獎為林吳素霞，肯定他們在推動傳統藝術發展上的卓越貢獻。陳茂萱（1936-2023）以超過60年的音樂教學、創作與行政經驗，將臺灣音樂帶向新高峰，展現音樂人對文化傳承與未來發展的責任。陳茂萱在音樂教育上，跳脫日治時期遺留的框架，推行改革實踐；在音樂創作上，使「現代性」與「本土性」交織，在傳承文化的基底上開創臺灣現代音樂語彙。

在音樂行政上，為聯合實驗管絃樂團（今國家交響樂團）及實驗合唱團的草創階段奠定穩固發展基礎。陳茂萱的成就不僅拓展臺灣音樂的多樣性，更為下一代音樂人舖築廣闊的前景，充分展現傳藝金曲獎音樂類特別獎的精神與價值。

總導演郎祖筠跟策展人郎祖明說明，「代」是台前台後、臺上臺下一起打拚的成果，每一次「換景」，不只是舞台的轉換，更是時代、人心與角色的變化。這次的策展及頒獎典禮概念，就像一粒種子落在荒地上，即使環境艱困，也能長成大樹，為人蔭涼、凝聚信仰，從酬神、民間到藝術殿堂，成就今日傳統藝術的共榮，文化也在這樣的日常中，一代接一代，代代相傳。「曾經的傳統，都是當時的流行；而現在，正是重新流行的開始。」

今年傳藝金曲獎的宣傳大使由曾在戲劇作品《商魂》中挑戰演出京劇演員、並以此入圍金鐘獎的實力派演員李國毅擔綱。李國毅在記者會上表示，傳統藝術的呈現是台前與幕後共同努力的結晶，坦言自己對表演要求甚高，當時為了詮釋好劇中的角色，足足花了8個月密集訓練才敢「粉墨登場」。李國毅特別感謝國光劇團的劉珈后老師與其夫婿的指導，讓他有機會深入傳統藝術，也親眼見證老師們對文化傳承的執著與熱情。

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮訂於8月23日（六）晚間7點在臺灣戲曲中心舉行，當天下午5點30分將舉辦「傳藝大道」星光紅毯，邀請觀眾一同迎接傳統藝術盛會。本屆典禮由台視綜合台轉播，並於傳藝金曲獎、三立電視、寶島神很大Facebook與YouTube等平台同步直播，誠摯邀請所有關心臺灣傳統藝術的朋友，共同見證文化傳承的不斷新生與欣欣向榮。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

傳藝金曲獎李國毅

推薦閱讀

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

13小時前

快訊／南韓男團成員JAEHYUN在鉉病逝　得年23歲

快訊／南韓男團成員JAEHYUN在鉉病逝　得年23歲

7小時前

奈良美智看到了！　截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」引台網解讀

奈良美智看到了！　截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」引台網解讀

11小時前

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

9小時前

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

14小時前

5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

22小時前

S媽發文喊「救救我」！思念大S到失眠無助：老天爺，我需要睡一覺

S媽發文喊「救救我」！思念大S到失眠無助：老天爺，我需要睡一覺

21小時前

陳晨威認愛啦啦隊女神啾啾！甜蜜放閃：挑了ju字輩　網狂喜送祝福

陳晨威認愛啦啦隊女神啾啾！甜蜜放閃：挑了ju字輩　網狂喜送祝福

7小時前

陳晨威結帳「中信女神1舉動洩愛意」！一路摸到店外 下衣失蹤放閃

陳晨威結帳「中信女神1舉動洩愛意」！一路摸到店外 下衣失蹤放閃

13小時前

清純E級偶像棄舞台！八坂凪AV初登場　片商讚：可愛到爆表

清純E級偶像棄舞台！八坂凪AV初登場　片商讚：可愛到爆表

23小時前

陳晨威女友起底！台泰混血「當過周杰倫舞者」 啾啾點頭交往內幕曝

陳晨威女友起底！台泰混血「當過周杰倫舞者」 啾啾點頭交往內幕曝

13小時前

王大陸服役難得二人世界　直播主女友「一路牽手貼貼」陪到回營區

王大陸服役難得二人世界　直播主女友「一路牽手貼貼」陪到回營區

14小時前

熱門影音

A瑤跳繩

A瑤跳繩
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
美秀集團修齊.狗柏破冰 KTV「搭肩唱歌」友人爆哭

美秀集團修齊.狗柏破冰 KTV「搭肩唱歌」友人爆哭
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
劉在錫正往當總統的路邁進？！

劉在錫正往當總統的路邁進？！
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

邵雨薇凍齡！在日本被24歲弟弟搭訕　曝吳慷仁近況：有叫他要早一點睡

邵雨薇凍齡！在日本被24歲弟弟搭訕　曝吳慷仁近況：有叫他要早一點睡

田馥甄突然「哭到停不下來」　看歌迷聽漏音：是黃2C的位子

田馥甄突然「哭到停不下來」　看歌迷聽漏音：是黃2C的位子

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

看更多

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

筠熹駁「個性強勢被叫錢嫂」　4點再發聲：嚴重把我扭曲

27分鐘前0

許允樂曝「擁有就是失去」父驟逝留心理創傷　李玉璽1句話惹哭她

40分鐘前0

蔡依林太大膽「西裝外套裡是透明薄紗」！　正面美胸全看光

52分鐘前0

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

1小時前0

日本AV女優「PO上身染血照告別」　認壓力大吐真心話

1小時前12

美女主播突告別10年電視台「我畢業了！」　粉絲瘋猜下一站

1小時前54

演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

1小時前0

李國毅花8個月只為做好一件事　傳藝金曲獎8／23登場

1小時前0

宋昰昀遭控霸凌神隱1年「事件大反轉」！　蒐證告爆料者：全是捏造

2小時前20

魏如萱去一趟加拿大連拿2獎！　戴愛玲唱一半「突被送結婚蛋糕」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」
    13小時前144
  2. 南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲
    7小時前5220
  3. 奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」
    11小時前104
  4. 快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因
    9小時前2612
  5. 樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光
    14小時前1413
  6. 《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲
    22小時前163
  7. S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲
    21小時前2635
  8. 陳晨威認愛啦啦隊女神啾啾！
    7小時前168
  9. 陳晨威結帳「中信女神1舉動洩愛意」！
    13小時前1632
  10. 清純E級偶像棄舞台！片商讚：可愛到爆表
    23小時前166
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合