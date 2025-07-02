退圈改當上班族「加班到凌晨3點」　前港姐向海嵐：完全沒有後悔

記者劉宜庭／綜合報導

前港姐向海嵐現年50歲，曾就讀英屬哥倫比亞大學，取得經濟學及心理學雙學位，當選港姐後踏入演藝圈，演出過多部港劇，2008年一度退出娛樂圈，轉當上班族，一直到2015年才全面復出，如今仍不時會透過社群網站分享生活點滴。

▲向海嵐分享職業生涯心路歷程。（圖／翻攝向海嵐抖音）

向海嵐1998年參選香港小姐，一舉囊括四項冠軍，隨即成為TVB力捧的千禧年代花旦，主演過《楊貴妃》、《無頭東宮》等多部電視劇。2008年她告別幕前，轉戰上海擔任公關，開啟全新職場生涯；2015年選擇全面復出，並於翌年簽約大陸經紀公司。

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除了演藝事業，向海嵐近年積極發展珠寶生意，雖然疫情期間生意大受打擊，一年虧損近七位數，但她幸運獲得好友鼎力相助，成功渡過難關。近日，她在社交平台分享自己當年離開娛樂圈、轉行做OL的心路歷程，談到剛到上海的生活尤感辛酸。

向海嵐坦言，剛畢業便參選港姐，入行後長期日夜顛倒拍戲，讓她沒有時間思考人生方向。決定離開TVB後，她在上海房地產公司朝九晚六工作，嘗試適應全新生活。她透露，前三個月因為身處陌生城市孤獨無依，第一次在上海過平安夜時加班到凌晨3點多，心情難免低落，但她強調「完全沒有後悔」，認為那段時間磨練了她的獨立與自信。

重回娛樂圈後，向海嵐深知女演員的職業壽命有限，因此積極經營珠寶生意，為自己開闢另一條財路。她鼓勵大家勇敢追夢，「多晚都不算晚」，希望用自己的經歷激勵更多人勇敢踏出舒適圈，開創新人生。