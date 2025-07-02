八點檔3女星脫了！穿泳衣「PK台灣水球國家隊」　王瞳發狠釋放壓力

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》女星王瞳、姚黛瑋與人氣藝人琳賽，近日攜手推出全新社群影音系列《走！出發吧！》，最新一集中三位姊妹不拍美食、不開箱新景點，竟然大膽挑戰台灣水球國家隊，一場跨界又熱血的「水球踢館行動」引爆討論。

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

節目以「踢館」為題，三位藝人現身台北松山運動中心，在國手親自指導下體驗水球訓練，並實戰與世界大學運動會冠軍「北一女水球隊」進行交流賽。從基礎踩水、控球技巧到實際對戰，過程充滿挑戰，但三人展現出不同於螢光幕形象的運動拚勁，也透過鏡頭真實記錄笑聲、汗水與團隊合作的默契。

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▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

王瞳表示「水球比我想像中還難，整場比賽幾乎沒辦法休息，真的太佩服這些選手了！但這也是《走！出發吧！》的精神『挑戰不可能』」她也笑稱自己在《好運來》飾演復仇角色，這次剛好可以「水中復仇」，把壓力都釋放出來。

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

姚黛瑋則坦言，雖然一開始對水球不熟悉，但下水後完全激發出運動魂「跟一群青春洋溢的隊友一起在水中奔馳，自己也彷彿回到學生時期，覺得任何年紀都能找回活力。」

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

琳賽則自曝為了這次挑戰特地加強游泳訓練「原本以為水球就是傳球、打水戰，結果根本不是這麼簡單，體能和技術缺一不可！這次體驗讓我對水上運動大大改觀，也學到很多關於合作的事。」

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

王瞳表示本次拍攝特別感謝台北市松山運動中心與台灣水球俱樂部的大力協助，讓他們有機會與頂尖選手同場交流，也讓觀眾透過節目看見台灣運動員背後的努力與精神。

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

《走！出發吧！》自開播以來主打真實、活力與「姊妹生活感」，影片內容從白沙屯進香之旅、美食探店、景點開箱到這次的運動挑戰，話題持續升溫。

▲王瞳、姚黛瑋與琳賽挑戰台灣水球國家隊。（圖／民視提供）

王瞳、姚黛瑋、琳賽透過這支水球挑戰影片，不只展現藝人生活中的另一面，更傳遞正向能量與勇於突破自我的態度。粉絲也紛紛留言敲碗，期待下一集下水挑戰的「不可能的任務」。