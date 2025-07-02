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陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

陳晨威新歡是她／熱戀大6歲中信兄弟女神　神威賽後脫隊開保時捷載啾啾開吃

▲6月24日23：21，在火鍋店裡陳晨威（右）與啾啾（左）的互動平淡，而且啾啾幾近素人，一度認不出她是「女神」級的啦啦隊員。

圖文／鏡週刊

參與去年世界棒球12強賽奪冠的「快腿小鮮肉」陳晨威近來被爆有新歡，據傳他的女友是「中信兄弟」啦啦隊女神，大他6歲的啾啾（Julia）！啾啾趁著中信兄弟在「臺中洲際棒球場」沒班時候，等陳晨威在台北比賽完、之後在桃園就近約會，也是別有一番用心。

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6月24日晚間10點左右，台北市立天母棒球場的中華職棒比賽結束，樂天桃猿以11比3的成績大勝味全龍；當晚在比賽中敲出2支安打的陳晨威，走出休息室原本已經登上球隊的遊覽車，但沒多久又下車，走往附近士東路巷內的百萬白色保時捷。

陳晨威新歡是她／熱戀大6歲中信兄弟女神　神威賽後脫隊開保時捷載啾啾開吃

▲6月24日22：11，在天母比賽結束後，陳晨威先上了球隊的遊覽車，隨即又下車。

10點半左右，陳晨威的座駕行駛到了捷運明德站，沒多久出現一名女孩就是啾啾，只是她沒有直接前往副駕，而是熟門熟路地開啟後座門放好行李。之後啾啾似乎在車身上看到啥，還叫陳晨威出來一起盯了半天，才又上車一路往南，到了高鐵桃園站附近的火鍋店吃宵夜。

陳晨威新歡是她／熱戀大6歲中信兄弟女神　神威賽後脫隊開保時捷載啾啾開吃

▲6月24日22：25，陳晨威脫隊單獨行動，開著自己的保時捷去載女友啾啾。

陳晨威新歡是她／熱戀大6歲中信兄弟女神　神威賽後脫隊開保時捷載啾啾開吃

▲6月24日22：26，因為啾啾（左）似乎在陳晨威（右）的車身發現什麼，於是身為車主男友也下來觀察一番。

陳晨威新歡是她／熱戀大6歲中信兄弟女神　神威賽後脫隊開保時捷載啾啾開吃

▲6月24日23：10，陳晨威（右）載著啾啾（左）到桃園中壢吃火鍋當宵夜時，時間已是深夜11點多。

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