樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

▲樂天啦啦隊女神筠熹外型甜美、自稱單身卻已名花有主，對象是明星棒球隊的藝人彭元劭。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

36歲樂天啦啦隊女神鄭筠熹（筠熹），曾在日本以團體「天氣女孩」出道，時報周刊CTWANT接獲線報，外型甜美的她雖自稱單身卻早已名花有主多年，而女神交往的對象是經紀公司的前簽約藝人彭元劭，仔細對照雙方社群，就會發現他們已同居住在一起，分享的照片不僅沙發擺設相同，還有不少相同的狗狗照片，但不知是否因交往許久，並沒有太過小心翼翼去遮掩兩人的關係。

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▲仔細對照筠熹和男友彭元劭雙方社群，就會發現兩人已同居住在一起，不僅沙發擺設相同，連狗都一模一樣。（圖／翻攝自筠熹、彭元劭臉書）

號稱單身對感情低調少談的筠熹，去年受訪時透露還沒遇到對的人，也說家人也急不催婚。事實上，她和男友彭元劭穩交超過5年以上的時間，本刊同時也發現，2020年520當天，男友在社群上曬出兩人側面合照，宣示主權並寫道：「2020520今年換工作，盡量不要正面我知道。」而那年正好是筠熹從味全龍跳槽到樂天的時間。

▲彭元劭在2020年的520這天曾PO出合照曬恩愛，但也表示因女友換工作不要PO正面，那年正是筠熹加入樂天之時。（圖／翻攝自彭元劭臉書）

雖然筠熹沒有公開過她有交往中的對象，男友彭元劭也顯少在社群曬恩愛，但去年6月彭元劭也曾耐不住地發文表示：「事情是這樣的，老闆娘突然打給我，說他忘記帶球衣去球場，要我幫忙帶白色新的那件過去，然後光今年新的就這4件，我該怎麼選？」還附圖4件球衣，且因為衣服材質相當透亮，隱約可見背後的「熹」字，還笑稱筠熹為「老闆娘」，兩人戀情再度露餡。

▲彭元劭雖顯少在社群曬恩愛，但去年6月卻因一張隱約可見背後的「熹」字的球衣照，讓兩人戀情再度露餡。（圖／翻攝自彭元劭臉書）

筠熹當年以女團出道，之後轉跳啦啦隊成為味全小龍女一員，2020年開始加入職棒樂天球團啦啦隊，先後擔任副隊長與紅隊（學姐組）隊長，今年則升任由特級長和副隊長結合為一的「特級副隊長」，與隊長曲曲共同帶領團隊，可說是人氣紅不讓。

▲筠熹今年開始升任由特級長和副隊長結合為一的「特級副隊長」。（圖／翻攝自筠熹臉書）

▲彭元劭曾參與多部8點檔演出，還在郭婷筠〈甭為別人塊活〉MV中出演男主角。（圖／翻攝自YT）

至於筠熹男友彭元劭，曾參與多部8點檔演出，還在郭婷筠〈甭為別人塊活〉MV中出演男主角，今年則是和藝人組成的隊伍「閃亮齊心大家都愛短今」棒球隊，一起參加雙北世界壯年運動會棒球35+休閒組，私下相當熱愛「棒球」。日前筠熹遭愛犬「胖丸」咬傷臉部，身為親密男友的彭元劭還偷在社群上開玩笑說：「在這邊統一回覆，真的不是我家暴，不要再問我了！」可見他的朋友們也都知道他與筠熹的情侶關係。

對於樂天啦啦隊女神筠熹和彭元劭交往並疑似同居，筠熹所屬經紀公司回應本刊表示：「筠熹目前單身，開放追求中！」

至於和同經紀公司的籃籃被爆兩人不合，筠熹所屬經紀公司則表示：「沒有的事我們不做回應。」

▲筠熹日前被愛犬咬傷，彭元劭也同時間開玩笑表示真的不是他家暴。（圖／翻攝自筠熹臉書）



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