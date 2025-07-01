餐飲千金跨足歌壇出道！　簽唱會「席開60桌」：骨頭都散了

▲ 陳奕珊從餐飲千金變教唱天后。（圖／陳奕珊提供）



記者翁子涵／台北報導

台語歌手陳奕珊是草屯餐飲千金，也是南投教唱天后，自小歌喉過人，發行出道單曲〈紅花〉，精湛歌藝被三立戲劇《願望》選為片頭金曲，一砲而紅，陳奕珊特別感謝母親，當時媽媽下意識的「一句話」，居然讓她人生轉彎，不但成為歌唱老師，還在結婚生子後，居然有機會被名製作人相中，一舉出道，成為發片歌手。

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▲▼ 陳奕珊席開60桌舉辦簽售會。（圖／陳奕珊提供）



原來當年有一個鄉親阿姨到她家的快餐店包便當，順口問陳媽媽想學唱歌要找誰，陳奕珊的媽媽想也不想，就說：「我女兒呀！」就這樣讓陳奕珊無心插柳走上歌唱之路，她也覺得不可思議，當時還怪母親亂推薦，「因為能唱歌，和當老師可以教人是兩回事。」她謙言自己完全沒教學經驗，就被趕鴨子上架，也因越來越受學生歡迎，最後不得不告別餐飲業，成為南投當紅的全職教唱天后。

她近期在中部舉辦專輯簽唱會，席開60桌，冠蓋雲集，她賣力演出又會後合影簽名，足足花掉1整天，讓她笑說：「骨頭快散了！當歌手真不容易！」但看到父母欣慰、為她驕傲的笑容，讓陳奕珊覺得一切都值得了。

