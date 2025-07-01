劉書宏查IG摯友發現「被圈內女星退追」　傷心斷聯5好友陷低潮！

記者黃庠棻／台北報導

藝人劉書宏1月底深夜在臉書發文，表示自己人生中「犯了數不清的錯誤」，並寫下道別話語「謝謝曾經的你們，有緣再見。」令粉絲相當緊張，甚至一度失聯兩小時，更是讓身邊親友都嚇壞。時隔半年，今（1）日他出席《拜六禮拜》媒體聯訪時，也親自揭露了來龍去脈。

▲劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

劉書宏先前發出低潮文後，透過經紀人澄清「書宏一切平安…因年前拍攝杜政哲導演的一部很棒的戲劇角色（《拜六禮拜》），並對照當下生活狀況，有感而發的」，如今《拜六禮拜》播出，他也在媒體聯訪時透露其實是因為「朋友」，而不是被角色的個性所影響。

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▲劉書宏先前發出低潮文。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

對此，劉書宏坦言發文當天自己在健身，意外點開Instagram想了解幾位好友的近況，沒想到點開自己的摯友才發現「被退追蹤」，一次退了5位女性好友，坦言「圈外、圈內都有」，他感性表示「有時候上了年紀會覺得朋友不是一輩子的，我自己很玻璃心，以前跟某人很好，還會一起出國，後來卻因為某件事疏離，覺得緣分已到。」

▲劉書宏談及低潮文的來龍去脈。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，劉書宏也進一步解釋低潮文的道別，其實是在跟退追的朋友喊話「有緣再見」，在友情這一塊他坦言過去會很怕自己做錯事，以前會想要彌補，現在則選擇接受結果，如果有緣的話以後還會再見，透露目前退追的這5位朋友都還沒見到，強調「都是好朋友，沒有曖昧過」。

▲劉書宏談及低潮文的來龍去脈。（圖／記者黃克翔攝）