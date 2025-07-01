「I罩杯東洋乳神」要來台了！　揪粉絲十指緊扣、耳邊酥麻吹氣

▲天木純舉辦戀愛神社見面會。（圖／Onederfour萬德佛提供）



記者翁子涵／台北報導

「TRE台北國際成人展」將於8月8日至10日在台北南港展覽館2館盛大登場，人氣品牌宣布將邀請「I罩杯東洋乳神」天木純與「34F賽車女神」名取久留美舉辦戀愛神社見面會，特別打造「命定戀愛女神」主題，設計多項甜蜜互動亮點，包括：戀愛壁咚、親簽私物、乳香卡、愛情水、女神腿環等多重福利，再加上粉絲最期待的獨佔戀愛女神攝影會，帶來獨特儀式感體驗。互動內容包含十指緊扣、耳邊吹氣、甜蜜牽手、脫襪特權及影片錄製。

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▲▼天木純有「I罩杯東洋乳神」之稱。（圖／Onederfour萬德佛提供）



擁有IG粉絲255萬的天木純，是日本寫真圈公認的重量級人物，以童顏巨乳形象風靡成人界，社群曝光度極高。她透露，自己經常透過IG分享豐滿胸部的性感照片，特別受到粉絲歡迎，「被大家封為童顏巨乳女神真的很開心，我對自己的胸部與腰線都相當有自信，這次很期待「戀愛壁咚」希望讓粉絲感受與 I 級巨乳的震撼體驗。」

天木純同時坦言自己是個非常重感情的人，她感性分享：「上次在TSE寫真展最後一天，站在舞台上看到粉絲溫暖的臉龐，想到要說再見真的非常寂寞，當場忍不住掉下眼淚。這次能再見到台灣的大家真的非常開心。」

今年天木純首次參加TRE成人展，她興奮表示：「我最近學了一句中文叫『極致性感』，這也是我一直想呈現的性感模樣，希望大家現場來驗收！」為展會特別準備的造型還包括「性感日式女巫裝」與「火辣中式旗袍」，視覺衝擊令人期待。除了互動外，她也提到自己對台灣小吃地瓜球情有獨鍾：「甜甜QQ的口感非常難忘，一吃就愛上，像台灣粉絲一樣讓人停不下來！」