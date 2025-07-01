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西裝師變武士刀高手！尹昭德霸氣救妻　《寶島西米樂》收視創新高

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》劇情越演越烈，收視成績同步攀升。周一（30日)播出黃瑄飾演的「曉蘭」和張雁名飾演的「青河」雙雙落入圈套被綁架、激烈爆打，全體平均收視0.81、其中家庭主婦更有1.14，顯示觀眾對「唐老大」落難的後續發展格外關心。

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

今晚（1），尹昭德「梅樹師」帶著武士刀營救妻子，精彩的武打戲緊張刺激勢必讓觀眾大呼過癮。尹昭德的角色雖然是斯文的西裝師傅，但還是帶著武器隻身救老婆，他表示「當曉蘭需要我的時候，哪怕我是個文人，也會帶著刀去救她。絕對不會讓她一個人。」浪漫宣言背後的霸氣滿滿。

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▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

張雁名整天拍攝下來不是打人就是挨打，劇中還因此吐血，渾身都是傷，看起來十分狼狽。尹昭德看到張雁名的狀態越來越慘，打趣表示「每次看到雁名回到休息室都長不一樣，下次會不會爬進來的。」即便累成這樣張雁名還是說「為了曉蘭，我可以！」尹昭德則是打趣表示「青河是一個黑幫老大，居然還要我來救他。我就當作是種下一個善良的種子，有一天會發芽。」

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

尹昭德和張雁名肩併肩共同擊退敵人，俐落身手再次將兩位男神的帥度打出新高度。尹昭德不僅花了許多時間練習套招動作，語言上也要頻繁切換，燒體力又耗腦力，他笑說「這齣戲的風格很多元，要對青河說國語、和曉蘭說台語，還好平常有練習，雙聲帶可以切換的很順暢。」

張雁名對於武打戲算是駕輕就熟，不會太緊張，套招的部分要非常聚精會神「腦袋要很清楚，有時候一個閃神，一拳過來沒有閃就會受傷；打人比較緊張一點，怕自己距離沒算準，不小心揮到，而且這時候還不能卡，不然就白白浪費一顆鏡頭。」

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

▲《寶島西米樂》黃瑄和張雁名被綁架，尹昭德拿武士刀救人。（圖／台視提供）

黃瑄本身受過動作演員訓練課，雖然這次不用親自打，但因需要被摔來摔去，自嘲是「被動作演員」，笑說「看起來跌得很慘，其實我毫髮無傷喔！」不過因為要長時間大聲嘶吼，黃瑄的嗓子倒是受傷滿嚴重，她苦笑表示「喉嚨有點慘，我可能一個禮拜都發不出聲音。」

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出，敬請準時鎖定。

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