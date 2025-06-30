黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃豪平除了演藝工作，也活躍於脫口秀圈。他30日失望表示，自己晚上舉辦的業配特別場，原本報名情況相當好，但真正到場的人卻一半都不到，讓他感到既生氣又無奈。

▲黃豪平經常舉辦脫口秀演出。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

黃豪平透露，這場特別場次採取只收200元入場費、開放60人報名的形式，起初報名火速額滿，不過，到了演出當天，現場出席的人數竟不到30人，等於空掉超過一半的場。

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▲黃豪平的佛心價演出被超過一半的觀眾放鴿子。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

黃豪平表示，雖然整體氣氛與拍攝所需的素材還是能順利完成，「但還是覺得，如果你真的不確定自己能不能來，還是把機會讓給別人好嗎？」他坦言內心確實覺得有些生氣，但未來也只能採取「先付款」的方式盡量避免再出現類似狀況。

對此，有沒搶到名額的網友氣憤表示：「這些人太扯了吧，我想去根本搶不到票。」建議主辦之後都改線上付款；也有人認為可以先收押金，到場後再發還。

▲黃豪平感到既生氣又無奈。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）