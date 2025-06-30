叫賣哥「高鐵暖心讓位」站回台北！　認一度想閉眼裝睡：有罪惡感

記者顧齊祐／綜合報導

藝人「叫賣哥」葉昇峻因其台味十足的口條與幽默風格，在夜市叫賣打響名號，近年來也成功轉型為網路直播主，吸引眾多粉絲。近日，他在社群平台分享了一段搭乘高鐵時的暖心故事，引發網友熱烈討論。

▲葉昇峻因其幽默的叫賣風格而走紅。（圖／翻攝自Facebook／寶島叫賣哥 - 葉昇峻）



葉昇峻昨（29）日在Facebook發文回憶，禮拜天北上的高鐵座位一位難求，他很幸運地搶到了最後一個座位。然而他才剛坐下，抬頭就看到一位父親，胸前背著年幼的女兒，背後背著大包包，手中還拿著食物和飲料，顯得相當吃力，這一幕讓葉昇峻內心掙扎不已。

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▲葉昇峻回憶搭乘高鐵時的暖心故事。（圖／翻攝自Facebook／寶島叫賣哥 - 葉昇峻）



葉昇峻坦言，當下自己一度閉眼裝睡，試圖忽略這個畫面，但是閉上眼後，內心卻有著莫名的罪惡感，讓他無法忽視。最終，他選擇起身讓座給這位辛苦的父親，自己則站著一路回台北。雖然旅途不再舒適，但葉昇峻心中充滿暖意，並感慨地寫道：「爸爸辛苦了，小妞好可愛，一直盯著我看。」

▲葉昇峻暖心讓位給揹小孩的父親。（圖／翻攝自Facebook／寶島叫賣哥 - 葉昇峻）



貼文發布後，網友們也紛紛留言，大讚葉昇峻的暖舉「你的讓座，讓這社會變得更溫暖」、「叫賣哥的心是軟的」、「你戰勝了罪惡感，卻得到滿滿的安心感」、「善心是最好的福報」。