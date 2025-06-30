KIMIKO「把尪寫進緊急聯絡人」　結婚5年甜蜜告白放閃

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）結婚5年，平時會透過社群記錄生活的她，最近在臉書發文分享結婚5週年的心情感悟，同時也表示：「真正的叛逆，是把對方的名字寫進『緊急聯絡人』欄位，而且從來沒想過要改。」

▲KIMIKO分享結婚5年的心情。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）



KIMIKO坦言，結婚5年雖然沒有偶像劇般的轟轟烈烈，但更多的是「原來如此」的踏實與平凡。她形容和老公就像並肩而立的大樹，雖然根系相互糾纏，但枝椏卻保有各自搖曳的空間，「五年夠讓兩棵樹長出共用年輪，一段關係真正難得的，是長久陪伴，是那份久處不厭的默契和安穩。而婚姻教會我們：愛是成為對方的備忘錄。幸福變成對重複的渴望， 而老王是那個給我愛護，也讓我安心的另一半。」

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KIMIKO表示，老公是個讓她安心的伴侶，夫妻這5年來長出相同的語言，儘管自己常忙於工作，但對方總細心照顧，像是幫她準備早餐、在她加班後接送回家，這些看似平凡的小事，其實都是愛的證明。她也深知老公為家庭付出的辛苦與努力，「我認得他疲憊時揉眉心的頻率。但嚴格說起來，是他一直在努力調整自己。 謝謝他的好脾氣， 謝謝他的寵愛， 還有他每天細心的照顧——我知道，最近他一定很累。」她希望未來能力更大時，也能多分擔，為老公撐起更多日常。

▲KIMIKO結婚5年。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

回顧這段婚姻過程，KIMIKO深情向老公告白：「愛不一定是大張旗鼓，而是在每一個日常細節裡。在這個連擁抱都要預約的時代，我們一起用五年證明，真正的叛逆，是把對方的名字寫進『緊急聯絡人』欄位，而且從來沒想過要改。」最後，她在文末溫柔喊話：「五周年快樂，親愛的老公。」並標註「#木婚」，紀念兩人攜手走過5年的重要時刻。