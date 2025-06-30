金曲36全體收視2.31千萬人看　緬懷方大同大Ｓ收視最高

記者葉文正／台北報導

《第36屆金曲獎頒獎典禮》於上週六（6/28）圓滿落幕，頒獎典禮於電視頻道播出的整體平均收視2.31，有效平均收視2.1，分眾收視在「35至49歲女性」的3.93最高，以及次高「25至49歲女性」達3.25，皆位居該分眾收視人口的全國第一。其中在逝世音樂人緬懷方大同及大S話題量高達1840萬次；而方大同獲「最佳作曲人獎」話題量也有867萬次。

▲彭佳慧表演節目「快樂的⼈請舉⼿+敲敲我的頭+我在客廳做的夢+舊夢+⼤齡⼥⼦+⾛在紅毯那⼀天」。（圖／台視提供）

《第36屆金曲獎頒獎典禮》於全球YouTube官方網路平台全程直播，截至6月30日(含承辦單位台視所屬頻道)總點擊數近500萬次；LINE TODAY、LINE MUSIC直播總觀看次數達350萬，總計新媒體觀看總次數約850萬次，加計電視頻道總收視數，全球觀看人數總計突破千萬次；而截至6月30日止，金曲官方FB、IG也有近1600萬次的觀看及觸及總量；WEIBO的話題總量突破1億。

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▲海大富致詞。（圖／台視提供）

典禮頒獎橋段的平均最高收視3.57，落在方大同獲頒「評審團獎」並由方大同信託基金會顧問成員上台領獎致詞，共吸引77萬2千人收看；次高收視3.35落在李權哲、王若琳頒發「最佳編曲人獎」，共72萬4千人收看；第三高收視3.23則是海大富獲頒「最佳單曲製作人獎」上台領獎致詞，共69萬8千人收看。

▲孫盛希紅毯。（圖／台視提供）

表演節目以魏如萱帶來的「懷念逝世⾳樂⼈」演出組曲〈一簾幽夢〉、〈彼個所在〉、〈愛愛愛〉、〈十分鐘的戀愛〉收視最高，達3.56，吸引76萬8千人觀看；次高收視2.85落在蕭煌奇致敬「特別貢獻獎」得主翁孝良，一連帶來〈夢田〉、〈我的未來不是夢〉、〈天空不要為我掉眼淚〉、〈奉獻〉、〈和天一樣高〉等經典作品，吸引61萬6千人觀看；第三高收視2.82，落在日本歌手MISIA獻唱兩首經典曲目〈希望のうた〉與〈明日へ〉，共有60萬9人收看。

▲ENERGY獲得年度歌曲。（圖／台視提供）

台視轉播星光大道部分，全體平均收視及有效收視0.59，最高點落在二度封后的「魏如萱」星光紅毯受訪，收視1.28，共27萬6千人收看；次高為蔡健雅踏上星光紅毯受訪，收視1.26，共27萬2千人收看，第三高為孫盛希Shi Shi星光紅毯受訪，收視1.12，共24萬2千人收看。

▲方大同獲評審團獎。（圖／台視提供）

金曲官方YouTube(含承辦單位台視所屬頻道)表演節目累計前三高點擊數分別為：「楊乃⽂X告五⼈」表演節目「愛⼈錯過+思緒的盡頭+愛情研究院」（點擊率125,516）、「彭佳慧」表演節目「快樂的⼈請舉⼿+敲敲我的頭+我在客廳做的夢+舊夢+⼤齡⼥⼦+⾛在紅毯那⼀天」（點擊率122,023）、「魏如萱」表演節目「懷念逝世⾳樂⼈：⼀簾幽夢＋彼個所在＋愛愛愛＋⼗分鐘的戀愛」（點擊率122,023）。

▲米希亞演唱獲好評。（圖／台視提供）

另，頒獎典禮頒發獎項的前三高點擊數分別為：「李竺芯」獲頒最佳台語女歌手獎（點擊率 88, 906）、Energy〈星期五晚上〉獲年度歌曲獎 （點擊率83,894）、「動力火車」獲得最佳演唱組合獎（點擊率75,801）。

▲李竺芯獲頒「最佳台語女歌手獎」。（圖／台視提供）