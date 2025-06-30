五月天阿信首度監製電影！劉若英搭薛仕凌「一開口哽咽」延後上檔

記者黃庠棻／台北報導

知名監製葉如芬與五月天阿信首度攜手監製，劉若英與薛仕凌主演的《我們意外的勇氣》，上週在台北電影節舉辦了世界首映之後，除了影廳內聽到觀眾們此起彼落的啜泣聲和擤鼻涕的聲音之外，女主角劉若英同場觀賞也看到紅了眼眶，不得不趕緊到廳外收拾一下自己的情緒。

▲劉若英與薛仕凌出席《我們意外的勇氣》北影映後QA。（圖／壹壹喜喜提供）

電影發行商在北影放映前做了一場盲測試片場，也獲得許多觀眾許多正面評價「看完電影獲得了勇氣，去面對生活中的困難」、「很感人、勵志也很喜歡和很好哭」、「有勇氣地做任何決定，並享受不要覺得後悔」、「順暢有質感，真實但又很童話」等評語。

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也因為這樣的爆棚口碑，《我們意外的勇氣》決定將檔期挪至10月23日，希望能夠有更多的餘裕來醞釀這部電影的好口碑，在中山堂看完的觀眾，也都因為導演和演員在映後QA的分享和互動，使得影迷們獲得更多的療癒。





▲劉若英與薛仕凌出席《我們意外的勇氣》北影映後QA。（圖／壹壹喜喜提供）

游紹翔導演提到「當有了孩子之後會改變你看待世界的方式，其中一個是你可以陪伴你喜歡的人成長。」劉若英則分享「自從有了小孩之後就很忙，而當了媽媽變得比較孝順了」，她說「當小孩可以平安健康的長大，其實不容易！」沒想到說著說著就哽咽了。

劉若英特別提到其中有一幕戲，薛仕凌在她閉著眼睛的時候告白，她覺得自己可以忍住不哭很厲害，自己一定演得比對方好，但是當她親眼看到薛仕凌那場演出的表情後，嘆了一口氣「令人髮指！」面對劉若英的「指責」讓薛仕凌害羞到整個人扭成一團，引起哄堂大笑。

▲劉若英與薛仕凌出席《我們意外的勇氣》北影映後QA。（圖／壹壹喜喜提供）

對於《我們意外的勇氣》的劇本給予了許多建議的導演徐譽庭，在看完之後分享「請先記住這部電影《我們意外的勇氣》。在台北電影節的特別放映，我一路含淚。『真摯』真的是創作最美好的因。」

▲《我們意外的勇氣》由劉若英與薛仕凌主演。（圖／壹壹喜喜提供）

《我們意外的勇氣》劇情描述資深藝人經紀「樂芙」與廣告導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於未來感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開。直到樂芙45歲生日當天，迎來工作跟生命的「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇。接踵而來的問題是會讓這對戀人擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，都考驗樂芙跟柏恩之間的愛。