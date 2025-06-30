才被說撞臉大陸男神劉宇寧！　派翠克真的出演台劇…超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視下半年新戲不斷，七月一日即將上檔的是，由張本渝主演的《假日到山裏來看你》，八月五日推出由天心及馬志翔領銜的《我們六個》，一直到年底還有《日日好食光》、《接住流星的人》，2026年的大愛劇正能量的好戲，更是馬不停蹄的拍攝中。

▲大愛劇《他的靈魂與他的書店》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

六月底在高雄開鏡的《他的靈魂與他的書店》，邀請2024年拿下雙項導演獎紀錄的林志儒執導，以及徐國倫擔任製作人，演員包括曾少宗、派翠克、莊凱勛、黃柔閩、林子熙等人皆一同出席開鏡儀式。

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《他的靈魂與他的書店》劇情講述的是一個有理想的血液腫瘤科醫師李啟誠，與被他治療的八位血癌病友的故事，李啟誠醫師的串連下，生命就像是一本可以傳承的書，跨越生死，傳遞給下一個人。

▲大愛劇《他的靈魂與他的書店》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

曾少宗飾演李啟誠醫師，開拍前就有跟著李啟誠醫師一起去門診，觀察李醫師的細膩度和態度。因為李啟誠醫師平常會寫詩、寫文字，他表示「我花了將近兩三個月的時間，慢慢去讀、去理解這些文字，試著透過他的文字世界，去靠近他靈魂的樣貌，感受他眼裡看見的那些東西」。

▲大愛劇《他的靈魂與他的書店》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

曾少宗也做了很多醫學相關的功課，了解血液腫瘤科的知識，希望能夠比較貼近角色的專業感。從二十歲可米小子男團出道到現在已經四十幾歲，曾少宗說他的人生經歷過很多來來去去「以前會覺得，好像要跟生命抗衡，或者要逆流而上」，現在更多時候是懷著一份謙卑的心，盡力做到最好，順應生命的流動，走到它該走的位置。

▲大愛劇《他的靈魂與他的書店》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

一直在主持界的派翠克，先前才被說撞臉陸劇男神劉宇寧，《他的靈魂與他的書店》是他第一次在臺灣有進劇組完整拍攝的戲劇，坦言「對我來說最大的挑戰就是情緒切換」。劇中飾演白血病患「黃萬通」的角色，生病時有各個時期的身體跟心理狀態，無論在表演還是心裡上，都要一整天切換好幾次心情，對他來說很有挑戰性。

▲大愛劇《他的靈魂與他的書店》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

派翠克有跟原型角色黃萬通的二姊見面，直呼「雖然我沒有姊姊，但聊一聊不知道為什麼，她就真的好像我的姊姊」，坦言兩人的共同點就是有著小幽默、關心身邊人心情，愛漂亮，有潔癖，笑說「甚至我們都會打排球，但我想唯一不一樣的是，他一定比我更勇敢」。