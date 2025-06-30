張學友、郭富城叫她媽！影后鮑起靜搭檔「視帝父子」他被虧長太老

記者黃庠棻／台北報導

香港國際影視展推介劇集《我家無難事》集結許多大咖港星同台飆戲，要帶給大家最溫情、最幽默的家庭喜劇。其中最令人印象深刻的無非就是「媽媽專業戶」鮑起靜。

▲《我家無難事》集結大咖港星。（圖／年代提供）

事實上，鮑起靜演過的母親角色不下六十個，就連張學友、郭富城還有張柏芝都要尊稱她一聲「媽」，可見鮑起靜不僅擁有好人緣，演技更是頂尖，這次與視帝馬德鐘搭檔母子，又收穫一名王牌級兒子。

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《我家無難事》講述郭奶奶〈鮑起靜飾〉在70歲生日前夕，發現3兒女各有困境。她決心傳承手藝、扶持子女，卻遭黑道人士忠石（關禮傑飾）聲稱擁有一半家產的危機。

▲《我家無難事》集結大咖港星。（圖／年代提供）

鮑起靜有別以往嚴肅形象，這次演出風趣幽默的慈母，帶給人耳目一新的感覺，自然純熟的演技讓人不禁大讚「果然是老戲骨！」，有影后加持，《我家無難事》在香港一開播收視率就直達19.3點，顯見觀眾的關注度相當高，最終大結局更是飆升22點，全劇平均收視成績為20.08點，繳出十分亮眼的成績單。



此外，本劇也是馬德鐘與其子馬在驤首次同台飆戲，馬在驤繼承了父母的高顏值與好身材，被評為「最型星二代」，與父親共同飾演同一角色的不同時期，父子檔將會如何詮釋角色，令人相當好奇。

▲《我家無難事》集結大咖港星。（圖／年代提供）

雖然馬在驤扮相一出，就被不少網友毒舌批評「爸爸看起來更年輕」，對於兒子被評長得成熟，馬德鐘看得很淡然「社會上總有好與不好的聲音，如果太在意的話，便很難去度過吧。這是很好的體驗，令他明白我們於負面聲音下度過好多年。」，並表示兒子也沒有將負評放在心上，兩人戲裡戲外同時展現父子情與家庭牽絆，也為這部劇增添更多真實與情感的厚度。

馬神父子與影后鮑起靜的精采表現，敬請鎖定自7/1（二）起，週一至週五晚間8點在年代MUCH38台、10點在壹綜合台MOD312播出的《我家無難事》。