鍾欣凌斷開渣男主管又目睹「他帶小四上賓館」　氣炸秒叫正宮抓姦

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，昨（29）日晚間9點公視台語台、10點華視主頻道播出第五集。在婚姻裡重重摔了一跤的周瑞秋（鍾欣凌飾），與前主管蔡德興（林俊逸飾）分手後，卻又抵擋不住誘惑，將已婚的初戀志安（李李仁飾）帶回家。

▲《拜六禮拜》劇情越來越精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

世美（丁寧飾）為了證明自己，到冠中（劉書宏飾）的葡萄園幫忙農務，而她的直率爽朗，也因此在冠中的心裡留下印象。在蕭吧舉辦的聖誕節活動中，文樂跟曉健終於網友相認，而家豪與如如更是擋不住對彼此的情感，在吧台前熱烈擁吻。

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本劇在45-54歲觀眾中表現優異，瑞秋通知外遇對象元配到旅館抓猴的逗趣橋段，瞬間收視飆到0.92，引發網友高度討論，《拜六禮拜》以大人味戲劇引領台劇，不論是在電視頻道或是串流平台皆有優秀表現。

▲《拜六禮拜》劇情越來越精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



連晨翔飾演的楊家豪，與蕭如如（孫淑媚飾）逛完夜市之後，對她的愛慕之情完全壓抑不住。在蕭吧結束營業後，留下來幫忙收拾的家豪，直接吻上如如，愛火一發不可收拾。

談及這場戲，孫淑媚笑說開拍前真的很緊張，和連晨翔各自找了許多影片討論，慶幸最終只拍了兩次就完成。而連晨翔則認為，戲裡的蕭如如是個很勇敢的人，因為她必須在乎很多東西，包括別人怎麼看待她的感情。但如如卻還是回鄉開酒吧，這就是很認真努力生活的樣子。

▲《拜六禮拜》劇情越來越精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



而戲裡的周瑞秋看見外遇對象蔡德興又載著小四到汽旅開房間時，決定打電話通知元配抓猴，蔡德興就這樣裸著上半身，與元配、小四在汽車旅館上演你追我打的有趣戲碼，瑞秋則在一旁露出爽快地笑容。談及這場戲，鍾欣凌坦言自己不會特別想要報復渣男，但若是聽到對方過得不好的消息，會覺得非常開心。

至於在本劇中飾演渣男主管的林俊逸，有許多裸上身的鏡頭，他表示本來就有運動習慣，但為了讓體態更接近中年，拍攝時反而是增肥，與以往裸上身的要求不太一樣。而戲裡被元配（廖梨伶飾）追打，林俊逸笑說開拍前有請她不要收手，實在不想因為NG重拍而一直被打。

▲《拜六禮拜》劇情越來越精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



至於戲裡的完美先生洪志安被岳母指控殺妻後無家可歸，連汽車旅館也沒得住，只好暫住瑞秋家，卻也因此害得瑞秋被世美及如如痛罵一頓。不過，被問及這個橋段時，鍾欣凌卻是非常斬釘截鐵地回答，沒辦法接受與前男友同住一個屋簷下。

而李李仁在劇中被老婆提離婚，對此，他表示假如自己是洪志安，會選擇先暫停工作，聽聽對方認為自己不對的地方在哪裡，尤其是老婆的需求，想辦法挽回婚姻。

▲《拜六禮拜》劇情越來越精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



《拜六禮拜》演出的不僅是三位好閨蜜的生活，也是現代人曾經遇過，或可能會遇到的故事。透過荒謬又寫實的劇本，帶領觀眾思考自己的人生方向，同時也探討現代人在工作與生活之間的失衡狀況。

全劇由導演杜政哲，攜手演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司，每週日晚上帶給大家又笑又哭的療癒感受。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及Hami Video影劇館Plus 上架更新。次週八大戲劇台晚間8點播出。