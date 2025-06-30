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台劇創舉「首度拍進立法院」　薛仕凌《與惡2》被小豬撲滿砸頭！

記者黃庠棻／台北報導

重磅台劇《我們與惡的距離 II》本週播出七、八集，延續《我們與惡的距離 II》劇情橫跨20年，「每兩集一個年代」的設定，繼一、二集的2022年，三、四集的2001年，五、六集的2011年後，劇情即將邁入最後四集的精彩尾聲。七、八集再往後推了10年，前進到2021年，進入被新冠疫情襲擊，全球都被迫改變的時代，戴起口罩的角色們，也要面臨前所未見的人生全新挑戰。

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

《我們與惡的距離 II》的「衝組」代表，由薛仕凌飾演的高政光在政治路上拼命想實現理想，他選上立法委員後，開始依照理想推動各種法案，一場在立法院議場實地拍攝的甲級動員大亂鬥，劇組經過許多努力終於成功協調到場景，創下首度進入立法院大院中拍攝的紀錄。

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▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

為了致敬立法院名產全武行的名場面，劇組安排了大批演員衝入議場，每個臨時演員都非常入戲，在高速移動中必須同時進行推擠和拉扯，一個比一個還會打，劇組也準備了雞毛撣子、小豬撲滿和假紙幣等等道具精準砸向薛仕凌，他也忍不住訴苦「大家都玩得很開，拿東西在砸我也砸得蠻大力的，真的沒在客氣欸！」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

而在七、八集中，貫穿「與惡宇宙」的驚喜彩蛋角色是編劇呂蒔媛飾演的周明晨。從《我們與惡的距離》中的審判長，延續到《人選之人－造浪者》中出選立委，這次在《我們與惡的距離II》中成功當上公正黨立委，進入立法院問政，對自己政黨支持的法案投下反對票，果不其然造成大批政客及輿論的攻擊。

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

導演安排周明晨眼神死地坐在位子上，和大亂鬥的混亂現場形成有趣的反差。在宇宙觀裡無役不與的呂蒔媛笑說自己雖然每部戲都出現，卻不喜歡拋頭露面「只是因為角色太多，不可以再增加了，不得已把自己寫進來，但我一句台詞都沒有，而且不准導演加戲！」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

終於拍完立法院這場壓力山大的場面，導演林君陽最大的感想就是「爽！」雖然以荒謬方式呈現台灣的議事現場，他同時也希望劇中的場面，能夠勾起大眾對政治的反思。而對於高政光從政的真正原因，薛仕凌坦白地笑說「我覺得根本就是他自己想要啊！」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

高政光年輕時和母親關係緊張，隨著從政路上的挫敗以及年齡增長，開始理解媽媽高張玉敏的處世之道。而高張玉敏後來罹患乳癌退休，好強的她卻沒有一臉病容，也是楊貴媚和主創們討論後的想法「高張玉敏這種個性的女漢子就算再憔悴，也一定會畫好妝、塗上口紅，甚至穿著更鮮豔的衣服出現，讓大家知道她很好沒事。」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

戲中的母子檔總是吵架，戲外的母子則同樣都愛照顧人，拍攝現場的薛仕凌請客次數多到被工作人員笑說「把片酬都拿來請客了吧！」有時明明休假，薛仕凌還會特地來探班或跑到拍攝現場打電動，于子育笑說「常常看到仕凌的探班飲料還會想說今天有他的通告嗎？存在感真的很強！」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

而于子育飾演的公衛護理師許幸珠在新冠疫情期間蠟燭多頭燒，在一連串的壓力、案件及個案狀況累積之下終於爆炸，氣到一秒在周渝民面前拍滅小強。

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

一場情緒失控的場面，于子育哭著說「我都不知道什麼時候變得把人當數字和績效，做人不應該是這樣。」她回想去實地田調時，聽到公衛護理人員們分享疫情時沒日沒夜的生活，彼此沒有互相說過再見「因為每天輪職加班，沒幾個小時就會見到了。」于子育希望透過自己的角色為他們發聲「希望我的角色可以讓大家更了解這份職業，並給予他們鼓勵、向他們致敬，這是我身為演員對角色的使命感。」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

在今日釋出的最新花絮〈當世界崩壞〉中，深度進入黃鐙輝飾演的隨機殺人犯羅自強，以及加害者家人陷入的困境。黃鐙輝坦承飾演思覺失調的羅自強過程很辛苦，也因為過於投入在角色脫離現實的精神狀態，常常在拍攝時用盡全力，喊卡之後才發現自己全身虛脫而且一身是傷。

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

而飾演法警劉進國的賴銘偉第一天開工，就是被黃鐙輝在法院門口刺殺的場面，本身就是好友的兩人笑說，這場戲就是好兄弟相愛相殺的場面。而謝欣穎飾演的陳又茗及兩個孩子，在案發後承擔了殺人犯家屬的重擔，經歷各種霸凌及煎熬，白潤音飾演的羅譽甚至說出「全世界的人都希望我們家去死！」的沈重心聲。謝欣穎也期待世界能對每個受傷的人更溫柔「因為戲裡的每一個角色，都有可能是你身邊的人。」

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。CATCHPLAY電影台每週六首播後，於週日13:30、21:00重播當週集數，隔週五23:00與隔週六10:00重播上週集數。

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

▲《我們與惡的距離 II》7、8集進入疫情時代，深刻刻畫了當時的無奈。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

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