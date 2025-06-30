坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

記者黃庠棻／台北報導

導演賈樟柯最新作品《風流一代》於前天（28）在第27屆台北電影節進行台灣首映，睽違七年赴台與600位觀眾一同見證這部耗時18年拍攝、素材橫跨四種媒介的時代詩篇。賈樟柯也於今日（30）出席媒體茶敘，親自分享創作的改變歷程與影像背後的社會觀察。

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

《風流一代》為賈樟柯與演員趙濤自2000年以來第12度合作，影片採用16及35釐米膠片、DV影帶、手機自拍與最新4K畫面，拼貼出一段縱貫千禧年至2020年的時代記憶。故事描繪巧巧與斌哥在千禧年初相識於舞廳，巧巧為逐愛獨自南下，穿越廣州夜店、三峽蓄水區、高鐵沿線等地，尋覓斌哥蹤跡，映照個體命運與社會景況的更迭。

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▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

談及創作起點，賈樟柯透露，早在2001年因接觸到數位攝影機，便開始思考以影像長期紀錄生活的可能。2000年代初的全球化浪潮與經濟飛躍，引發情感與身體經驗的劇烈變動，這股新時代的震盪感，成為他啟動創作的原動力。他嘗試以更實驗性的敘事與形式展開創作，並認為過去累積的成績與資源，讓他擁有直面失敗的底氣「製作《風流一代》就像組樂高，沒有既定的完成形貌，這樣的創作方式深深吸引我。」

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

此次在台首映，賈樟柯感性表示，台灣影迷對本片的理解與支持令他深受感動「這部作品在敘事與形式上都帶有實驗性，與我以往的風格有所不同。觀眾看見我在紀錄與虛構之間的編排，以及角色與其所處世界的關聯，這讓我非常欣慰。」他也進一步說明，片名「風流」取自文學語境，意指「垮掉」、「迷茫」的一代，恰好呼應千禧年世代的氣質。

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

對片中出現AI與疫情情節的安排，賈樟柯表示，這些設定並非原始劇本構想，而是隨著現實世界的變化逐步融入創作之中。他指出，疫情期間電影產業一度停擺，加上人工智慧快速進入日常生活，使他意識到世界正在加速轉變，也促使他重新思考並延伸劇本內容「這個愈來愈陌生的世界，也深深影響人類的情感模式。」

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

至於女主角趙濤在片中幾乎無台詞的設計，原先其實有安排對白與互動，但在剪輯時，賈樟柯逐漸意識到，沉默所傳遞的情緒更具穿透力。他認為，有些複雜感受不需要語言即可抵達觀眾，加上趙濤的表演本身就足夠說服人，因此選擇刪除多數對白。為了避免角色被誤認為「啞巴」，他也特地在片尾安排一場歌唱戲，作為情感釋放的出口。

本片自趙濤二十多歲時開拍，一路延續至她步入中年。隨著時間推移，她對角色的理解也不斷深化，並與導演密切討論人物的發展方向。賈樟柯表示，在拍攝過程中清楚看見趙濤的顯著成長「她的女性意識覺醒得非常迅速，女主角在情感上的處理方式，也映照出趙濤本人的成長軌跡」。

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

《風流一代》由金獎音樂人林強操刀配樂，賈樟柯談到，與林強合作已逾二十年，雙方早已培養出深厚默契。其中〈碼頭〉一曲讓他格外動容，更直呼林強是知音，總能以音樂傳達那些難以言說的情感。

《風流一代》去年獲坎城影展金棕櫚競賽提名，並受多倫多、紐約等國際影展邀請展映，媒體廣受好評，爛番茄達97%新鮮度，評論稱為「賈樟柯和趙濤迄今最深刻的合作」。