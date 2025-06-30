ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊晨熙眼下大片瘀青：我被家暴了
7-11指定商品買2送2
五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小象 周杰倫 郭富城 林利霏 小S Lily 山下智久 Rosé

坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

記者黃庠棻／台北報導

導演賈樟柯最新作品《風流一代》於前天（28）在第27屆台北電影節進行台灣首映，睽違七年赴台與600位觀眾一同見證這部耗時18年拍攝、素材橫跨四種媒介的時代詩篇。賈樟柯也於今日（30）出席媒體茶敘，親自分享創作的改變歷程與影像背後的社會觀察。

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

《風流一代》為賈樟柯與演員趙濤自2000年以來第12度合作，影片採用16及35釐米膠片、DV影帶、手機自拍與最新4K畫面，拼貼出一段縱貫千禧年至2020年的時代記憶。故事描繪巧巧與斌哥在千禧年初相識於舞廳，巧巧為逐愛獨自南下，穿越廣州夜店、三峽蓄水區、高鐵沿線等地，尋覓斌哥蹤跡，映照個體命運與社會景況的更迭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

談及創作起點，賈樟柯透露，早在2001年因接觸到數位攝影機，便開始思考以影像長期紀錄生活的可能。2000年代初的全球化浪潮與經濟飛躍，引發情感與身體經驗的劇烈變動，這股新時代的震盪感，成為他啟動創作的原動力。他嘗試以更實驗性的敘事與形式展開創作，並認為過去累積的成績與資源，讓他擁有直面失敗的底氣「製作《風流一代》就像組樂高，沒有既定的完成形貌，這樣的創作方式深深吸引我。」

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

此次在台首映，賈樟柯感性表示，台灣影迷對本片的理解與支持令他深受感動「這部作品在敘事與形式上都帶有實驗性，與我以往的風格有所不同。觀眾看見我在紀錄與虛構之間的編排，以及角色與其所處世界的關聯，這讓我非常欣慰。」他也進一步說明，片名「風流」取自文學語境，意指「垮掉」、「迷茫」的一代，恰好呼應千禧年世代的氣質。

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

對片中出現AI與疫情情節的安排，賈樟柯表示，這些設定並非原始劇本構想，而是隨著現實世界的變化逐步融入創作之中。他指出，疫情期間電影產業一度停擺，加上人工智慧快速進入日常生活，使他意識到世界正在加速轉變，也促使他重新思考並延伸劇本內容「這個愈來愈陌生的世界，也深深影響人類的情感模式。」

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯來台參加北影。（圖／台北電影節）

至於女主角趙濤在片中幾乎無台詞的設計，原先其實有安排對白與互動，但在剪輯時，賈樟柯逐漸意識到，沉默所傳遞的情緒更具穿透力。他認為，有些複雜感受不需要語言即可抵達觀眾，加上趙濤的表演本身就足夠說服人，因此選擇刪除多數對白。為了避免角色被誤認為「啞巴」，他也特地在片尾安排一場歌唱戲，作為情感釋放的出口。

本片自趙濤二十多歲時開拍，一路延續至她步入中年。隨著時間推移，她對角色的理解也不斷深化，並與導演密切討論人物的發展方向。賈樟柯表示，在拍攝過程中清楚看見趙濤的顯著成長「她的女性意識覺醒得非常迅速，女主角在情感上的處理方式，也映照出趙濤本人的成長軌跡」。

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

▲賈樟柯導演最新作品《風流一代》。（圖／台北電影節）

《風流一代》由金獎音樂人林強操刀配樂，賈樟柯談到，與林強合作已逾二十年，雙方早已培養出深厚默契。其中〈碼頭〉一曲讓他格外動容，更直呼林強是知音，總能以音樂傳達那些難以言說的情感。

《風流一代》去年獲坎城影展金棕櫚競賽提名，並受多倫多、紐約等國際影展邀請展映，媒體廣受好評，爛番茄達97%新鮮度，評論稱為「賈樟柯和趙濤迄今最深刻的合作」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

賈樟柯風流一代

推薦閱讀

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

7小時前

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝…駕車突不適停路邊不再醒來

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝…駕車突不適停路邊不再醒來

5小時前

劉品言「頂5個月孕肚」燦笑現身！專車司機接送…一看老公連晨翔

劉品言「頂5個月孕肚」燦笑現身！專車司機接送…一看老公連晨翔

6小時前

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

13小時前

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

15小時前

《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

17小時前

歐陽妮妮帶兒子離開台灣！產後半年狀態曝光　歐陽龍傅娟全家現身機場

歐陽妮妮帶兒子離開台灣！產後半年狀態曝光　歐陽龍傅娟全家現身機場

4小時前

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

19小時前

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

18小時前

ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩

ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩

23小時前

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

6/28 22:27

范瑋琪災難性破音鬧上官司！　惡補歌喉…爆7月重返《歌手》復活

范瑋琪災難性破音鬧上官司！　惡補歌喉…爆7月重返《歌手》復活

6小時前

熱門影音

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
蔡秋鳳有望碰「舊愛」蔡振南　被問世紀合體：你管我！

蔡秋鳳有望碰「舊愛」蔡振南　被問世紀合體：你管我！
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

魏如萱奪歌后哭了「我也是蕭查某」　感動：終於從蔡健雅身邊走上來

魏如萱奪歌后哭了「我也是蕭查某」　感動：終於從蔡健雅身邊走上來

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

看更多

【還以為在溯溪】男記錄雨天走文大2步道過程　雨大到像瀑布XD

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

劉曉慶遭瞎傳烏龍死訊！曬「今日照」…傻眼闢謠：我又死了一回嗎

37分鐘前20

安心亞泳池褲子滑落！「高衩小褲褲全都露」　比基尼照掀暴動

41分鐘前0

田馥甄突哭到停不下來！　「鼻涕眼淚直流」崩喊：唱得好爛喔

47分鐘前0

坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

55分鐘前0

獨家／美女主播Line帳號遭駭　詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易

56分鐘前0

金曲樂團宇宙人擺地攤、借錢拍片　吐「愚世代」真實心聲！

1小時前0

林可彤上半身XS「下半身XL」　喝瘦身茶減肥…直接在地板上解放！

1小時前0

小樂喜訊無預警「早洩」！　突深情告白「謝謝一直都在」粉暴動

1小時前1311

弟捲共諜案「違反國安法」遭判刑3年10月　郭書瑤回應了！

1小時前64

Andy環島出狀況痛哭：老天爺整我！分手家寧打官司…聽路人1句話潰堤

讀者迴響

熱門新聞

  1. YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉
    7小時前3858
  2. 5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝
    5小時前4421
  3. 劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻
    6小時前1611
  4. 八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！
    13小時前3626
  5. 歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他
    15小時前2412
  6. 《麻辣鮮師》女星移居台東2年認「孤單吃力」
    17小時前83
  7. 歐陽妮妮帶兒子離開台灣！產後半年狀態曝光
    4小時前4021
  8. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    19小時前4211
  9. 13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」
    18小時前4613
  10. ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩
    23小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合