Andy環島出狀況痛哭：老天爺整我！分手家寧打官司…聽路人1句話潰堤

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YTR Andy（王崇睿）與前女友家寧分手後爆發官司糾紛，擴大至財務、稅務問題，現正透過司法審理中。Andy在低潮中持續拍片，騎機車環島且全程沒有團隊，單靠自己剪輯、拍攝，最新影片中，因旅途中的接連挫折而情緒崩潰、痛哭失聲。

▲Andy機車環島中迷路。（圖／翻攝自YouTube）

Andy機車環島更新第3支影片《機車環島差點回不來!? 遇土石流 斷路 困山2小時!EP.3》，記錄了前往屏東景點「出風鼻」的驚險旅程。他因導航失靈與路況不熟，經過兩小時還是迷路狀態，甚至機車幾乎沒油。他在困擾之際，一位卡車司機熱心幫忙帶路，終於找到出路，途中經歷一陣暴雨，又突然轉晴，騎車時見到猴子忍不住說「連猴子都在旁邊看我，真覺得老天爺在整我」，累積的心情突然激動落淚，並感嘆：「這片土地的純粹美好，讓我瞬間覺得，好像被療癒了！那些曾經的挫折、焦慮好像都被這片湛藍洗去了……。」

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▲Andy在山區迷路，熱心卡車司機幫忙帶路。（圖／翻攝自YouTube）

▲Andy一度遇到暴雨又轉晴，情緒低潮中突然感傷哭了。（圖／翻攝自YouTube）



這次旅程對Andy來說，不僅是對身體的挑戰，更是釋放情緒壓力的一次契機。他坦言，最近的生活狀態波動劇烈，面臨著嚴重的睡眠不足和巨大的心理壓力。在生日那天，他感慨地發表了一篇文章：「這不是我最安穩的一年，但卻是我最感謝的一年。」他透露，儘管曾有放棄的念頭，但每當他陷入低谷，總是有粉絲和朋友們的支持，給予他繼續前行的力量。

Andy拍攝環島影片時，不時遇到粉絲，有人特地停下車來，只是為了送飲料給他打氣，正在修路中的先生認出他只是來打聲招呼「小心哦」。他內心忍不住被觸動，哽咽說：「我的事看起來也沒有那麼……難過關。」

▲Andy環島一路上遇到熱心人打氣，他忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube）

網友見影片流淚「看到後面，我不禁的留下眼淚……我看見了台灣人的溫暖還有熱情，更心疼了Andy這麼棒的一個人，謝謝你讓我看見台灣的美，我會一直繼續支持下去」、「無論如何...就是覺得這個YouTuber經歷了那麼多事卻還是能陽光面對未來」、「修路先生的叮嚀真的很暖心」、「看影片看到後面哭了」。

Andy於6月23日迎接31歲生日。他在生日前一天發文，「今年的生日，不是最安穩的一年，但卻是我最感謝的一年。」坦言這段期間他曾陷入低潮，也想過要放棄，但在身邊無數人的鼓勵下重新振作，「從低潮、放棄、重獲希望，在到現在，無數次壓力讓我快喘不過來，但周遭總有無數的手向我伸來，告訴我：『Andy，加油！』」而他與家寧分手後，雙方為了「眾量級」頻道、公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂，目前兩度開偵查庭，官司仍在進行中。