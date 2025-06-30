5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝…駕車突不適停路邊不再醒來

記者陳芊秀／綜合報導

金鐘主持人兼作家王浩一於昨日（29）驚傳驟逝，享壽68歲。他自2014年與與好友劉克襄共同主持行腳節目《浩克慢遊》，第七季年初才播畢。劉克襄得知噩耗大受打擊，臉書發文：「怎能不悲傷，哀痛！」

▲《浩克慢遊》主持人王浩一逝世，享壽68歲。（圖／翻攝自臉書）

王浩一是作家出身，投入文創事業與文史研究，與作家好友劉克襄自2014年2月25日起開始拍行腳節目《浩克慢遊》，一拍長達7年，兩人走遍台灣各地探尋自然生態與文史遺跡，並於2017年、2023年獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。

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▲王浩一、劉克襄自2014年主持行腳節目《浩克慢遊》，曾奪兩屆金鐘生活風格節目主持人獎。（圖／攝影中心攝）

據劉克襄發文透露，王浩一前幾日心臟有些狀況，在台東都蘭休養，其弟弟告知，「浩一當時駕車外出，中途或因身體不適，停靠路邊後才遠去」。而他得知噩耗，哽咽說不出話來，貼文寫道：「想到兩人一起拍片，從2014年2月25日起至今，走過臺灣各地，切磋各種地方風物。在他的風趣幽默之下，不同階段，逐一打開了「浩克慢遊」的新格局。如今斯人遠去，怎能不悲傷，哀痛！！！」

▲劉克襄得知噩耗哀痛發文。（圖／翻攝自臉書）

而王浩一粉專最新一次更新，是哀傷告知母親王李彩鑾於6月24日往生，享耆壽91歲。貼文提及母親離開的時候很平靜，沒有太多病痛，目前家人正在安置後事，待靈堂安置再告知親友，沒想到5天後他竟離開人世。眾多文壇、演藝圈友人發文哀悼，弟弟王浩威5天內痛失兩至親，轉發哥哥友人的悼念文致謝「感謝所有關心我哥哥的朋友們」，眾人紛紛留言打氣。

▲王浩一5天前發文告知91歲母親往生，家中正在處理後事，不料竟是最後一次更新。（圖／翻攝自臉書）

《浩克慢遊》粉專發文悼念王浩一離世，封面換成全白圖，公視節目團隊聲明：「雖然王老師已經離開，但他留下的文字、影像與信念，將會長存我們心中，繼續引領我們「慢遊」台灣，看見那看不見的風景…。」

▲《浩克慢遊》粉專換全白圖，公視節目團隊發聲明悼念。（圖／翻攝自臉書）