歐陽妮妮帶愛女離開台灣！產後半年狀態曝光　歐陽龍傅娟全家現身機場

▲產後半年的歐陽妮妮恢復良好，推著嬰兒推車現身機場大廳。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

歐陽妮妮去年底升格人母，產下兒子「睦睦」，近日時報周刊CTWANT捕獲她與老公張書豪帶著兒子準備出境，一家三口出現在台北松山機場，歐陽龍與傅娟也同行，三代同堂的畫面甚是溫馨啊。

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▲歐陽妮妮推著嬰兒推車健步如飛，身上的愛馬仕包包頗吸睛。（圖／本刊攝影組）

2025年6月13日下午，歐陽妮妮身著輕便、戴著口罩，儘管臉被遮去大半，仍很好辨認身分。她熟練地推著嬰兒車走在機場大廳，已經很有當媽的架式，且產後狀態良好，顯然逐漸適應了育兒的日常。

張書豪則走在傅娟旁邊，他背著看似沉重的後背包，腰上還繫著嬰兒背帶，看得出這位新手爸爸應是位體貼的神隊友。三人進入登機管制口不久，歐陽龍才低調跟上家人。

▲張書豪走在傅娟旁邊，他揹著後背包，腰上繫著嬰兒背帶，一身好爸爸標配。（圖／本刊攝影組）

這幕低調卻溫馨的畫面，讓外界一窺歐陽妮妮產後的近況與家庭生活。其實，之前歐陽妮妮宣布定居杭州，曾引發討論，事後張書豪露面時解釋，因為兩人是自己顧小孩，歐陽妮妮的工作又需要到大陸杭州，希望帶著孩子一起，才決定在杭州也有個家。

▲歐陽妮妮一家人高顏值，全家對她的寶寶也都十分寵愛。（圖／本刊攝影組）

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