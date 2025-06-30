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寶藏劇怎能沒人推！他陰陽眼替鬼討公道 《勞務師盧武鎮》寫實台詞爆共鳴

文／潘慧中

「你這輩子都做了什麼？」
「忙著維持生計。」

不喜歡就離職、不爽就快逃，這些話幾乎已反映現代社會的流行風氣。但韓劇《勞務師盧武鎮》選擇回頭凝視那些沒有退路的人，寫實刻畫一個個深陷家庭、經濟與社會壓力的角色，在看似平凡卻無法逃脫的人生中苦苦掙扎。「原來這個世界無從選擇的人那麼多啊」，這句話不只是台詞，更像是一記警鐘，提醒我們所謂的離職快逃，其實對很多人來說，是奢侈的特權。

▲▼勞務師盧武鎮。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

▲鄭敬淏飾演有陰陽眼的勞務師。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

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我個人比較喜歡的設定，是這些無從選擇的角色被寫成了鬼魂，從工廠實習生、護理師、清潔工、賣場推車人員、到物流倉庫的勞工，生前沒有被塑造成果敢改變命運的熱血模範，而是會懦弱、逃避，甚至妥協，原因是與其說他們為了實現夢想在努力，更多的是只能撐起家中經濟、償還學貸，或是不想辜負父母的期待。而這些脆弱的角色恰好更貼近你我。導演不批判他們為什麼不離職，而是讓觀眾思考，活著的時候、活下來的人可以做些什麼？

▲▼勞務師盧武鎮。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

▲▼鄭敬淏在劇中替鬼魂討公道。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

▲▼勞務師盧武鎮。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

「這樣死去的人就能復活嗎？ 是的，死去的人並不會復活，但是，有些不需要死的人就不會死了。」

一句話道盡殘酷與溫柔，同時讓我們意識到，悲劇其實並非完全無可避免。每一次職場過勞、每一場意外工傷、每一位崩潰勞工，背後都藏著結構性的問題，而非單純的個人失誤。真正讓人心碎的，不是死亡，而是死亡的可預防性，只是我們每次都選擇視而不見。

「每次看到不對勁的事，也只是睜一隻眼閉一隻眼吧，就像這一輩子早就習慣那樣一樣。結果就是這樣，就因為大家都體諒現況，才什麼都沒有改變。」

這句話直白得讓人無法反駁，因為這正是許多人的日常。我們都累了，在現實面前往往只能先顧好自己。但劇中有另一句話，像是在對這樣的疲憊說話：「雖然看起來世界沒什麼改變，其實正在一點一滴地改變中。問題是真的很緩慢，但這些改變如果有一點點是因為你，那也夠值得了。」不是要立刻扛起什麼大事，而是盡量在任何微小片刻不轉身、不裝作沒看到就好了。

▲▼勞務師盧武鎮。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

▲劇中三人組合作無間。（圖／翻攝自Instagram／mbcdrama_now）

因此，主角盧武鎮的角色定位變得極其關鍵。他不是英雄，也不是救世主。他曾經冷漠，習慣和大多人一樣地活著。但在一次次與死者的接觸中，他慢慢開始鬆動、開始聽見、開始試圖說些什麼，並且默默理解與介入。

「當你理解，就會看見，到時候你看到的東西，就會和以前有所不同了。」

我一直這麼覺得，這個世界上有太多人是在苦撐中活著，默默承受著不為人知的壓力與疲憊。即使他們看起來一切正常，內心的沈重卻不是外人所能理解或承擔的，人生就是這麼累的一件事。你不一定能幫得上忙，你理解就好。不，應該說，若你願意理解，基本上就已經算是一種幫助。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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勞務師盧武鎮鄭敬淏薛仁雅

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