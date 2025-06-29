ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊晨熙眼下大片瘀青：我被家暴了
7-11指定商品買2送2
五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張清芳 Energy 周杰倫 山下智久 黃東赫 大聲 丁曉雯 凱莉

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）今（29日）在香港啟德體育園主場館開唱，也是他香港演唱會最終場，繼昨天日本男神山下智久後，今天周董則請到香港天王郭富城驚喜現身，穿著一身亮片服和帥氣墨鏡的郭富城一出場，現場歌迷嗨到幾乎要暴動，兩位天王還一起跳了一小段舞，令周董忍不住直呼：「太開心了，太開心了，剛剛一看你升上來我都忘記要跳了。」

▲▼周杰倫香港演唱會最終場，嘉賓郭富城。（圖／翻攝微博／周杰伦中文网JayCn）

▲周杰倫睽違18年合體郭富城。（圖／翻攝微博／周杰伦中文网JayCn）

周董2007年在香港開唱時，也曾邀請過郭富城擔任嘉賓，這次兩位天王睽違18年再次合體，周杰倫直呼：「真的是歷史性的一刻！」郭富城也代表歌迷說：「我可以說香港歌迷、全世界歌迷，都歡迎你來香港開演唱會對不對！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周董也首次分享一段過去和郭富城的小故事，透露自己當年剛出道時，剛好郭富城來台灣，得知郭富城喜歡跑車，當時他也買了一台新車，迫不及待想要秀給郭富城看，還特別開著新車跑到郭富城用餐的麻辣鍋店外面，衝進店裡把郭富城拉出來，「我直接把郭天王帶走，也沒問他吃完沒，因為我太想秀的心情馬上要開始了！」

郭富城和周董今天合唱了〈永遠愛不完〉，這首歌也是當年周董以郭富城的經典作〈對你愛不完〉為靈感重新譜曲，而首度站上香港啟德體育園主場館的郭富城，也演出了〈狂野之城〉，讓全場嗨到不行。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周杰倫郭富城

推薦閱讀

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

10小時前

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

6/28 18:26

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

15小時前

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

11小時前

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

6/28 22:08

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

6小時前

小S療傷4個月首露面！Lily辦畫展「藏對大S的愛」　母女痛哭思念

小S療傷4個月首露面！Lily辦畫展「藏對大S的愛」　母女痛哭思念

7小時前

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

4小時前

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

6/28 23:09

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

6/28 23:36

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

12小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

6/28 12:30

熱門影音

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

看更多

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

楊晨熙眼下驚現大片瘀青！　揭發「兇手」喊：我被家暴了

54分鐘前11

金曲獎／新科台語歌王是他！　曝得獎當下「心跳像在做有氧運動」

1小時前0

崔佩儀才被造謠偷吃喊告　韓裔尪「急從美國飛回」十指緊扣她

1小時前64

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

1小時前11

幻藍小熊集體濕身了！　揪粉絲「水槍大戰」嗨翻兒童樂園

1小時前2

吳宗憲旗下男星遭騙12萬！　「打臨工賣鞋」還貸款：不要借別人錢

2小時前52

Energy差點不能當嘉賓！　阿信內幕全說了：沒得獎就取消

2小時前31

才剛拿金曲獎...五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy：再就業不容易

3小時前0

北影3鮮肉男星上空奔跑！　導演狂讚他「有性感胸毛」巨肌照曝光

3小時前31

《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

讀者迴響

熱門新聞

  1. 42歲女星突不適「送醫後身亡」！
    10小時前189
  2. 《拳願》爆濺血意外
    6/28 18:261615
  3. 催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿
    15小時前8076
  4. 《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉
    11小時前3242
  5. 金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎
    6/28 22:084815
  6. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    6小時前3810
  7. 小S療傷4個月首露面
    7小時前3614
  8. 13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」
    4小時前3412
  9. Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來
    6/28 23:091611
  10. 金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」
    6/28 23:362025
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合