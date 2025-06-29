歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）今（29日）在香港啟德體育園主場館開唱，也是他香港演唱會最終場，繼昨天日本男神山下智久後，今天周董則請到香港天王郭富城驚喜現身，穿著一身亮片服和帥氣墨鏡的郭富城一出場，現場歌迷嗨到幾乎要暴動，兩位天王還一起跳了一小段舞，令周董忍不住直呼：「太開心了，太開心了，剛剛一看你升上來我都忘記要跳了。」

▲周杰倫睽違18年合體郭富城。（圖／翻攝微博／周杰伦中文网JayCn）

周董2007年在香港開唱時，也曾邀請過郭富城擔任嘉賓，這次兩位天王睽違18年再次合體，周杰倫直呼：「真的是歷史性的一刻！」郭富城也代表歌迷說：「我可以說香港歌迷、全世界歌迷，都歡迎你來香港開演唱會對不對！」

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周董也首次分享一段過去和郭富城的小故事，透露自己當年剛出道時，剛好郭富城來台灣，得知郭富城喜歡跑車，當時他也買了一台新車，迫不及待想要秀給郭富城看，還特別開著新車跑到郭富城用餐的麻辣鍋店外面，衝進店裡把郭富城拉出來，「我直接把郭天王帶走，也沒問他吃完沒，因為我太想秀的心情馬上要開始了！」

郭富城和周董今天合唱了〈永遠愛不完〉，這首歌也是當年周董以郭富城的經典作〈對你愛不完〉為靈感重新譜曲，而首度站上香港啟德體育園主場館的郭富城，也演出了〈狂野之城〉，讓全場嗨到不行。