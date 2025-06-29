北影3鮮肉男星上空奔跑！　導演狂讚他「有性感胸毛」巨肌照曝光

記者黃庠棻／台北報導

2025第27屆台北電影節今（29日）晚在中山堂舉辦閉幕片《進行曲》世界首映，該片為億萬票房《角頭》系列導演姜瑞智最新執導的熱血青春力作，帶領監製陳慧如、陳鴻元，演員牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成以及馬志翔、李李仁合體亮相。

▲北影閉幕片《進行曲》今晚進行世界首映，左起為監製陳鴻元、演員馬志翔、李李仁、導演姜瑞智、演員牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成、監製陳慧如合體亮相。（圖／台北電影節提供）

新生代演員拍攝前除了苦練樂器、行進步伐走位，也進行體能訓練，不少裸半身養眼畫面，導演形容三帥肌肉各有亮點，牧森精瘦又壯、劉育仁胸肌大，余杰恩則有性感胸毛走野獸派，精闢分析笑翻全場。

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▲《進行曲》三帥合體，左起牧森、劉育仁、余杰恩。（圖／台北電影節提供）

《進行曲》改編自世界大賽冠軍建中樂旗聯隊真實故事，講述一群高中少年加入樂旗聯隊，在社團即將廢除情況下，集結夥伴、挑戰體制、堅持夢想的歷程，電影中除了男孩們的青春成長，最後也呈現氣勢豪邁的「百人行進管樂大賽」。

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

曾入選北影「非常新人」的牧森，飾演品學兼優的江浩，被父親寄予厚望念醫科，卻不想放棄心中音樂夢；新生代演員劉育仁飾演自由不羈的流川，是學校風雲人物但內心其實很孤獨，南轅北轍的兩人不約而同加入管樂隊，共同譜寫熱血與成長交織的青春進行曲。

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

為培養默契，雙帥開拍前就常黏TT，劉育仁透露每個禮拜都會去住牧森家，住了一個月，因為導演給很多片單功課，兩人會相約一起看片，也會跟著牧森去溪邊玩水、躺石頭上聊電影。

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

余杰恩演出隊長太成，要學習不用髒字的方式酸人，直呼難度很高，他特別喜歡片中造型「我的瀏海整個弄上去，很有年代感，就像機車學長。」

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

鮮肉主角們在電影中演出精彩，導演不忘安排觀眾福利，不少裸半身訓練畫面，導演笑說「我有好好觀察他們的上半身，劉育仁屬於歐美擔當，胸肌很大；牧森肌肉線條有『氣質』，精瘦但壯；余杰恩的身材和外表落差大，有性感的胸毛和腹毛，野獸派的感覺。」不過拍攝期間正值冬天，甚至有幾天遇到寒流，其實很辛苦。

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

馬志翔飾演學校主任，形容自己是「前期的大魔頭」，但後面因學生努力而轉變，他表示很期待越來越多台灣年輕演員出現，希望他們可以撐起一片天。李李仁飾演牧森的爸爸，導演形容兩人除了眼睛有點像，也擁有一樣的特質，平時相處習慣聆聽他人說話。

▲北影閉幕片《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演。（圖／台北電影節提供）

賴宥成飾演黑道老大的小兒子阿寬，靠一張嘴吃飯，直呼和自己性格反差很大，電影預計8月29日在台上映，眾人被問到票房期許，也發願如果賣破1.5憶就請牧森和李李仁「父子一起吹小號」慶功。