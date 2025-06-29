13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

記者孟育民／台北報導

小S二女兒 Lily（許韶恩）首場個展《Prey of Prey》，今（29 日）盛大開幕，許老三（許曦恩）也驚喜現身力挺姊姊，姊妹倆罕見同台相當吸睛。 然而才年僅13歲的許老三暴風式抽高，如今已成為少女，讓網友驚呼：「真的越來越漂亮了！」狂讚一家人基因都超強。

▲ Lily舉辦首場個展《Prey of Prey》，許老三驚喜現身。（圖／記者周宸亘攝）

17歲的Lily舉辦畫展，不過才剛開幕第一天，大部分畫作幾乎都售出了，全數都售出的話，據悉可賺進超過百萬。許老三今天特別現身送上驚喜，Lily表示事前毫不知情，更表示妹妹給予她在創作上很多自信，「常在做到一半或是覺得好累的時候，妹妹就會進來我房間，然後來走一走、玩一玩，然後說『好漂亮喔』，其實妹妹就給我很多正能量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許老三給姊姊很多正能量。（圖／經紀人提供）

從小備受鎂光燈焦點的Lily，並沒有因為自身的光環而走上歪路，而是不斷精進自己，展現驚人的藝術天賦，談起自己的成長歷程，她則說：「我其實是覺得蠻新奇的，也許會比同年齡的同學們早熟，但是同時我也學習到了更多、很重要的事情，然後從這些挫折或是這些困難中，我更了解自己的目標，然後也更願意去做自己。」

▲ Lily一舉一動都很成熟。（圖／記者周宸亘攝）