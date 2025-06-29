李一桐陷三角戀…量子糾纏劉宇寧！結婚10次「花式過世9遍」超慘

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記者黃庠棻／台北報導

由李一桐與劉宇寧攜手主演的古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》，憑藉反套路劇情、密集笑點與演員的突破性演出，掀起討論話題，6月26日上線後在愛奇藝站內熱度突破9000，並火速在台灣的愛奇藝國際站排行榜上拿下冠軍，網友自發創作的表情包與剪輯短片連發，助攻口碑擴散，成功躍升為今夏最受矚目的熱門話題劇之一。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《書卷一夢》講述十八線女演員「宋小魚」（李一桐飾）意外穿越進古裝劇《清寧一夢》裡，成為命運淒慘的女主角「宋一夢」，劇本中的宋一夢被陰狠男主「南珩」（劉宇寧飾）步步誘騙、暗中設計，最終淪為人彘。

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為改寫這場悲劇，宋小魚一心想遠離南珩，轉而與千羽軍少將軍「楚歸鴻」（王佑碩飾）聯姻，不料每當劇情偏離軌道，就會觸發神秘的「鍵盤聲」機制，強制將她重新拉回既定命運，再度被推向南珩，引發一連串荒誕爆笑的情節。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐在第一集中努力嘗試與楚歸鴻結10次婚，卻也接連遭遇被花轎絆倒摔死、花粉過敏致死、火盆燙死等花式死法，讓她忍不住哀嚎「這劇本我不玩了！」被戲稱她根本是穿進了死亡體驗營。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

更令人捧腹的是，南珩身為男主角的光環竟出現反噬效應，他原本狠心放箭要殺宋一夢，卻在關鍵時刻身不由己地為她擋箭；計劃毒害她，結果自己反而先吃下沾滿毒藥的菜餚，搞得狼狽不堪，意外變成全劇最大笑點擔當。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲劉宇寧。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐這次徹底拋開以往溫婉形象，詮釋出暴躁女主的喜感與倔強，她能在一秒內切換從冷靜到撒嬌、從崩潰到咆哮的情緒節奏，她笑說「拍戲時我演得很爽，但後期配音簡直太痛苦了，每天都很想哭，因為劇裡我的角色嘴很碎，台詞量驚人，我還跟劇組提議說能不能乾脆我花錢復原現場聲音，我不想配了。」

劇中李一桐穿越到古代後，變成妥妥的富家女，讓她笑稱自己像是在演古裝版《小時代》，第6集裡她跑到殘江月會館開賭，奇蹟般地贏了賭局後，又說出「難道是賭神顯靈了，原來我不是邱淑貞，我是周潤發呀！」各種致敬也引起討論。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲李一桐。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

近期憑《折腰》聲勢看漲的劉宇寧，在《書卷一夢》中挑戰一人分飾兩角，既是高冷腹黑的權臣南珩，也是以「離十六」之名接近女主的神秘俠客，兩個角色在情感與行動上的極端反差，為劇情增添懸念與張力。他透露，這是自己首次嘗試喜劇類型的作品，拍攝時他腦中時常冒出各種搞笑點子，導演也樂於放手讓他自由發揮，雖然劇中角色經常被虐，但他演得很開心。

《書卷一夢》除了主線的穿越與女主自救劇情，劇中還穿插大量吐槽式彈幕、音效剪輯，開頭李一桐、劉宇寧、王佑碩上演三角戀修羅場，轉圈持刀互捅，配上歌曲〈囍〉的靈魂嗩吶聲加持，成為全劇的魔性名場面，而轉場時巧妙穿插〈愛的魔力轉圈圈〉，更是讓觀眾笑到停不下來。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲李一桐。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劉宇寧透露，劇組為了取得音樂版權特別砸下重金，當他看到成品播出後，發現歌詞竟與劇情完美貼合，直呼「實在太妙了」。李一桐回憶拍攝三角戀轉圈互捅那場戲時，正值高溫酷暑，現場氣溫飆高，大家都互相喊話「別再笑了，趕緊拍完收工！」

但不管怎麼努力壓抑情緒，就是無法停止笑場，李一桐笑稱當天三人站在旋轉盤上拍攝，自己還算穩，反倒是劉宇寧和王佑碩「核心不太行」，老是站不穩。此話一出，兩位男演員立刻澄清，「是因為我們太高了啦！不是核心不好！」

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲王佑碩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，拍攝期間最令李一桐印象深刻的莫過於被戲稱為「大蜈蚣事件」的驚魂時刻，她回憶當時正和劉宇寧在屋頂上拍戲，沒想到一隻超大蜈蚣從她腳邊一路爬上身，而她渾然不覺，反倒是山那頭的粉絲先發現異狀，急得不斷高喊她的名字。

劉宇寧笑說「我當時還想說，桐姐的粉絲也太熱情了吧！簡直火到不行！結果一看，原來是在指蜈蚣，等播到那場戲時，彈幕肯定會被『就是蜈蚣那場戲」』刷滿。」

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲劉宇寧。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐在微博發文為《書卷一夢》宣傳時，也幽默自嘲這部戲又名「大蜈蚣劇」並寫道「今天，大蜈蚣爬身上那部劇終於要播了，我已經做好準備，請大家跟我一起入夢！」劇情發展出其不意的古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》現正於愛奇藝國際站熱播中。

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李一桐劉宇寧書卷一夢

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