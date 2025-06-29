金曲36／動力火車隔20年再鍍金！　認全身「激烈發抖」隔空許願老婆1事

▲ 動力火車睽違20年再奪金曲獎。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚（28日）在小巨蛋落幕，最佳演唱組合獎最終花落動力火車，這也是他們第10度入圍、睽違20年再度奪獎，尤秋興在慶功宴上開心笑說：「有點嚇到，很驚喜，原本覺得沒有這個機會，宣布時很開心像突然中獎了，很興奮。」他坦言自己上台時身體不受控制地發抖，腿也抖到不行，「很不聽話，一直告訴自己不要再抖了，都忘記上次這樣是多久了。」

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▲▼ 動力火車坦言心情像首度得獎一樣。（圖／記者黃克翔攝）



顏志琳也說：「畢竟20年了沒得獎，像第一次得獎一樣。」更笑曝才得獎下台沒多久，就馬上收到朋友簡訊：「你們應該不會漲價吧？」他笑回：「不一定喔！」

尤秋興透露自己原本沒有要寫得獎感言，但一直很希望有機會能在公開場合表達自己的感謝，前一晚就趁老婆洗澡時，認真地寫了半個小時，被問及獲獎後要如何犒賞自己？尤秋興搞笑地刻意大聲對老婆許願：「要買很多吉他。」顏志琳則是想要吉他跟高爾夫球桿，不過他們也敬業地說：「簡單慶功就好，隔天還有工作，不能因為金曲獎就放假，可以繼續努力就不能放鬆。」

而昨晚魏如萱致敬已故音樂人時，大螢幕上出現瓊瑤的畫面，尤秋興也感性地說：「一直很謝謝瓊瑤阿姨給我們機會，《當》是對我們很重要的一首歌曲，蠻懷念的，因為這首歌讓我們被大家認識。」

動力火車日前驚喜現身永春高中畢業典禮擔任壓軸嘉賓，也是顏志琳的大女兒畢業，顏志琳坦言半年前就收到老師邀約，2人也無酬力挺，「在那裡唱歌比演唱會還緊張，要給小孩子聽，蠻害怕小孩不認識我們，很緊張，那一週都沒打球，怕不小心感冒。」透露女兒事前也不斷叮嚀不能喊她名字，不過尤秋興笑說：「我網路都是靠她，我只要po她點讚量就很高，是我的流量密碼。」