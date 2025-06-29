金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy睽違21年合體重返歌壇，更在昨晚以去年紅遍大街小巷的歌曲〈星期五晚上〉，不負眾望奪下「年度歌曲獎」，也是他們成團23年來首座金曲獎，意義非凡，其中團員坤達原本因為工作缺席，還是改了機票，在Energy上台擔任引言人前最後一刻趕到小巨蛋，讓五人完整體得以在金曲獎留下紀念性的一刻。

▲Energy成軍23年終於以五人完整體之姿拿下金曲獎。（圖／記者周宸亘攝）

牛奶坦言，入圍前大家就知道坤達當天有工作喬不開，但坤達趕到後，書偉還是緊急把自己的講稿段落分給坤達，讓書偉忍不住虧他：「打亂大家！」坤達則透露，真的是一下飛機就立刻衝髮廊，衣服也是在最後一刻找到，「我趕到也蠻開心的，尤其知道得到年度歌曲，就跟奶哥說還好有回來。」阿弟笑說：「都沒得的話，就是『你幹嘛回來？』」坤達說，本來大家就決定，最佳演唱組合不管誰得獎都要站起來，「結果真的不是我們名字，很恭喜老爺（動力火車）。」還搞笑問：「今年動力火車沒發片了吧！」

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而他們上台領獎時，Toro神情看來激動到快要落淚，但他解釋，自己是因為看到致詞90秒倒數而緊張，「然後牛奶又一口氣都講完，我想說我們還能講嗎？」其他團員紛紛附和，表示看到倒數器真的都擔心自己講不到話，狂虧牛奶話太多，牛奶忙解釋：「因為不知道下次什麼會上台。」

▲▼唱片公司請Energy吃炸雞，預祝他們繼續當「當紅炸子雞」。（圖／記者周宸亘攝）

阿弟感嘆，Energy成軍23年歷經風雨，「可以回到舞台上很難得，能再次入圍金曲獎，完全是意料之外的事，還可以得獎，太多感觸了。」他在台上提到愛妻Mei的時候，更忍不住哽咽，阿弟坦言，從團體解散到成為通告藝人、演員、組團、回歸等過程都是Mei一路陪伴，格外有感；書偉老婆謝京穎也愛相隨來到現場見證榮耀，坤達收到老婆柯佳嬿傳家裡貓咪照片，暗示他要回家幫貓咪鏟屎了，牛奶的老婆小孩則是昨下午就傳影片給他打氣。

此外，先前藝人逃兵事件，卻讓Energy莫名挨酸，對此，Energy也正面回應，表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，像是阿弟跟Toro都是下部隊之後才被驗退，書偉、坤達免役，牛奶則是出道之前就免役，Toro還找出自己的大頭兵照片，搞笑表示：「你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」