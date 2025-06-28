金曲／動力火車隔20年奪獎！　尤秋興認「寫2份講稿」：手都在抖

記者黃庠棻／台北報導

第36屆金曲獎今（28）日晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，本屆紅毯主持人由偉晉、陳明珠共同擔任，星光大道結束後，頒獎典禮也正式開始。這一次的金曲獎並沒有主持人，而是改由「引言人」代替，稍早最佳演唱組合獎由陳星翰、千田愛紗一起頒發，最終由動力火車奪下。

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▲動力火車奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳演唱組合獎。（圖／記者林敬旻攝）

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動力火車出道27年多度入圍金曲獎，僅在第16屆金曲獎的流行音樂類奪得「最佳重唱組合」，沒想到今年他們時隔20年再度奪下同一個獎項，甚至這個獎項已改名叫「最佳演唱組合獎」，尤秋興、顏志琳在台上一一感謝周遭工作人員以及各自的老婆。

▲動力火車奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳演唱組合獎。（圖／記者林敬旻攝）

稍早，動力火車在典禮後台接受訪問，尤秋興表示心情上非常開心，本來一直保持平常心，一直在思考要用什麼表情面對鏡頭，沒想到一聽到自己的名字就開始緊張，不改幽默個性笑說「在走來訪問的一路上都在偷笑，想說怎麼這麼幸運」。

▲動力火車奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳演唱組合獎。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此動力火車時隔20年再度奪獎，尤秋興透露自己有寫好兩份講稿，分成「有得獎」跟「沒得獎」的，因為過去多次在獎項中槓龜，坦言「之前只有入圍，感謝都沒辦法說」，幸好今天再次得獎，終於把心中的感謝說出，直呼「我現在手還在發抖」。

▲動力火車奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳演唱組合獎。（圖／記者林敬旻攝）

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此外，顏志琳也透露動力火車得獎後的第一件事情，就是希望趕快把喜訊告訴家人，剛好今天小孩有到場觀看典禮，應該第一時間就知道好消息，他也透露看到夥伴尤秋興第一次準備講稿，甚至沒有事前通知，一到場才讓他知道有事先準備好感言。