阿信抓假五迷！10歲弟弟突嗆「不喜歡周杰倫」　當場慌了：不要得罪他

記者孟育民／台北報導

天團五月天睽違9年唱回台北，首度解鎖在台北大巨蛋舉辦專場演出，今（28日）來到第二天，也是5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會主題的第一場，這次啟動「天外有天時光機」帶領歌迷不是回到剛出道1999年，而是直接來到2055年，回到未來的那一天，與五迷一起唱到老到撐拐杖還拿螢光棒。五月天也超寵粉，開放現場歌迷點歌，阿信也走到台下觀眾互動，直呼：「我們今天多加一首點歌！今天大巨蛋這段不算表演時間！」掀起全場暴動！

▲五月天開放歌迷點歌。（圖／相信音樂提供）

來到點歌環節，有一位弟弟舉著「我10歲，從台中點歌」的牌子吸引到五月天注意，不過弟弟講話支支吾吾，阿信搞笑地說：「下次我帶你去下水道看周杰倫！」沒想到弟弟開心地立馬答應，對此阿信苦笑回應：「謝謝，抓到一個假五迷，真杰粉。」不料，下秒弟弟竟當場開嗆：「我不喜歡周杰倫！」讓台上五人一聽全慌了急說：「沒關係啦，點歌而已。」

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▲10歲歌迷脫口「不喜歡周杰倫」，五月天全慌了。（圖／相信音樂提供、翻攝自周杰倫IG）

阿信驚慌失措表示：「周杰倫等下生氣，半夜就他從香港飛回來K我們，我想這個弟弟在往後的10年有個重要的功課，叫做社會化，我幫你點〈說好不哭〉。」瑪莎則笑說：「弟弟你10歲而已，你可能不知道什麼叫激將法，阿信開玩笑的！」當唱完弟弟點的〈終於結束的起點〉，阿信再次說：「小孩我們最羨慕的一個特質就是沒經歷過社會化，今天在這地方，你想說什麼做什麼都可以，但是不要得罪周杰倫。」超真實的互動，笑翻全場！

▲阿信和台下觀眾超真實的互動笑翻眾人。（圖／相信音樂提供）

