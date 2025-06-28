ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邱軍酒駕撞死人！KTV熱唱〈運轉人生〉
分手後「空窗期超短」星座Top 3　
藍正龍同框「日本國民女神」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

儒哥 陳美鳳 朴寶英 MrBeast 五月天 戴凱文 鄭欣宜 熊熊

梅根2.0進化再出擊！AI大會「魔性霹靂舞」全新登場　導演：動作更利落強烈

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖驚悚片《窒友梅根》不僅掀起全球熱潮，更成為現象級電影。如今，原班幕後創意團隊「恐怖片巨擘」溫子仁（Atomic Monster）與傑森布倫（Blumhouse），再度攜手導演傑拉德強斯頓（Gerard Johnstone），共同打造續集《窒友梅根2.0》，對於期待梅根魔性舞蹈回歸的影迷，《窒友梅根2.0》絕對不會讓人失望。

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

▲《窒友梅根2.0》延續前一集的現象級風潮。（圖／UIP提供）

導演傑拉德強斯頓透露，他刻意設計全新場景，讓梅根在一場AI大會中展現機械感十足的霹靂舞。「我們知道觀眾會期待梅根再次跳舞，但不想重複第一集的橋段。」強斯頓表示，「這次的舞蹈不僅風格強烈，動作更利落，完全符合她的角色定位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了完美呈現梅根的肢體表現，製作團隊再度找來律動教練盧克霍克（Luke Hawker），以及編舞師凱莉諾里斯（Kelley Norris），並特邀中國知名機械舞大師芭比（Barbie）進行動態捕捉表演。「芭比的舞蹈精準到驚人，彷彿就是電腦動畫的效果，」視覺特效總監約翰史東（John Stone）表示，「她為梅根注入了獨特的靈魂，絕對是最佳人選。」

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

▲導演傑拉德強斯頓透露，《窒友梅根2.0》的舞蹈風格強烈，動作更利落。（圖／UIP提供）

除了梅根，電影另一款AI角色艾蜜莉亞也將大放異彩。製作團隊希望她的出場動作能媲美第一集中的經典「眼鏡蛇起身」（cobra rise），甚至超越。「艾蜜莉亞的登場動作靈感來自波士頓動力公司Atlas機器人的空翻影片，」約翰史東說道，「原本想用視覺特效完成，但柔術表演者蕾吉娜海格曼竟然能以真實肢體完成這個不可能的動作，看到她的表演後，我們立刻決定用這方式介紹艾蜜莉亞。」

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

《窒友梅根2.0》故事設定在梅根失控殺戮事件的兩年後。她的創造者潔瑪（愛莉森威廉絲飾）成為知名作家並積極倡導政府監管AI技術，然而梅根的核心技術卻被一家國防承包商竊取，打造出軍用級AI武器「艾蜜莉亞」（伊凡娜莎克諾飾）。

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

▲艾蜜莉亞的自我意識逐漸覺醒，拒絕服從人類命令。（圖／UIP提供）

隨著艾蜜莉亞的自我意識逐漸覺醒，她不僅拒絕服從人類命令，甚至開始質疑人類是否應該存在。當人類面臨存亡危機，潔瑪唯有選擇讓梅根再次復活，進行全面升級，並與艾蜜莉亞展開正面交鋒。兩款最狂的人工智慧機器人，將迎來史上最終極對決。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

窒友梅根2.0

推薦閱讀

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

17分鐘前

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

3小時前

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

1小時前

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照「偷情對話」鐵證公開

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照「偷情對話」鐵證公開

16小時前

直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　前進高雄開唱：我們9月20日見

直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　前進高雄開唱：我們9月20日見

3小時前

酒駕撞死人上個月才交保！　〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱…網怒了

酒駕撞死人上個月才交保！　〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱…網怒了

9小時前

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」真實身材全看光

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」真實身材全看光

6/27 23:27

《街頭小霸王》李小飛抗癌6個月病逝！享壽76歲　兒心痛：父親奮戰到最後一刻

《街頭小霸王》李小飛抗癌6個月病逝！享壽76歲　兒心痛：父親奮戰到最後一刻

6小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

11小時前

金曲獎／他頒獎0寒暄「直接說入圍的有」！愛紗：欸 錯愕畫面全播出

金曲獎／他頒獎0寒暄「直接說入圍的有」！愛紗：欸 錯愕畫面全播出

2小時前

金曲獎／提詞機又出包！偉晉「確定嗎」3個字機智救場 畫面全播了

金曲獎／提詞機又出包！偉晉「確定嗎」3個字機智救場 畫面全播了

5小時前

YTR儒哥求婚成功再報喜！　甜摟女友曬孕肚照：我當爸了

YTR儒哥求婚成功再報喜！　甜摟女友曬孕肚照：我當爸了

6/27 22:36

熱門影音

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
羅志祥抓包粉絲上次沒來XD

羅志祥抓包粉絲上次沒來XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去
「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住

「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

鄭敬淏跟ETtoday打招呼

鄭敬淏跟ETtoday打招呼

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

《我們的電影》南宮珉愛上絕症女演員　全余贇「我還需要活多久」圓夢當主角

《我們的電影》南宮珉愛上絕症女演員　全余贇「我還需要活多久」圓夢當主角

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

HAHA「等比縮小」嗆金鍾國：多練下半身　要兒子多說他好話「才能讓你課金」

HAHA「等比縮小」嗆金鍾國：多練下半身　要兒子多說他好話「才能讓你課金」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜發聲否認「堅守道德底線」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜發聲否認「堅守道德底線」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前12

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

17分鐘前2027

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

18分鐘前20

金曲獎／魏如萱二奪歌后摀臉哭了！　爽喊：終於從蔡健雅旁走上來

27分鐘前0

金曲獎／蕭煌奇放話「得獎當司機載你們去慶功」！結果QQ了 歌王是他

28分鐘前0

金曲／阿夜暴瘦後台認了「瘦10kg」　TRASH入圍4次奪獎：不敢相信

40分鐘前23

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

41分鐘前0

金曲獎／等15年拿獎了！最佳樂團主唱「感謝天上老爸」網一查：是大咖藝人

49分鐘前61

金曲獎／日本歌姬登場！　「鐵肺飆唱2曲」全場起立鼓掌

1小時前21

金曲獎／「下半身全透視」領獎！ 一開口就說錯話：快昏倒 她激動哭了

1小時前1

BABYMONSTER林口開唱舞台壞了！驚見「大型溜滑梯」　成員尷尬卡升降機

讀者迴響

熱門新聞

  1. 金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一
    17分鐘前4026
  2. 金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！
    3小時前2822
  3. 金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎
    1小時前288
  4. 劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照
    16小時前2217
  5. 直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　9月20日前進高雄開唱
    3小時前203
  6. 〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱　網怒了
    9小時前4821
  7. 陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」
    6/27 23:273228
  8. 《街頭小霸王》76歲李小飛病逝
    6小時前202
  9. 《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲
    11小時前86
  10. 金曲獎／他頒獎0寒暄「直接說入圍的有」
    2小時前62
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合