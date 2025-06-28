梅根2.0進化再出擊！AI大會「魔性霹靂舞」全新登場　導演：動作更利落強烈

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖驚悚片《窒友梅根》不僅掀起全球熱潮，更成為現象級電影。如今，原班幕後創意團隊「恐怖片巨擘」溫子仁（Atomic Monster）與傑森布倫（Blumhouse），再度攜手導演傑拉德強斯頓（Gerard Johnstone），共同打造續集《窒友梅根2.0》，對於期待梅根魔性舞蹈回歸的影迷，《窒友梅根2.0》絕對不會讓人失望。

▲《窒友梅根2.0》延續前一集的現象級風潮。（圖／UIP提供）

導演傑拉德強斯頓透露，他刻意設計全新場景，讓梅根在一場AI大會中展現機械感十足的霹靂舞。「我們知道觀眾會期待梅根再次跳舞，但不想重複第一集的橋段。」強斯頓表示，「這次的舞蹈不僅風格強烈，動作更利落，完全符合她的角色定位。」

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為了完美呈現梅根的肢體表現，製作團隊再度找來律動教練盧克霍克（Luke Hawker），以及編舞師凱莉諾里斯（Kelley Norris），並特邀中國知名機械舞大師芭比（Barbie）進行動態捕捉表演。「芭比的舞蹈精準到驚人，彷彿就是電腦動畫的效果，」視覺特效總監約翰史東（John Stone）表示，「她為梅根注入了獨特的靈魂，絕對是最佳人選。」

▲導演傑拉德強斯頓透露，《窒友梅根2.0》的舞蹈風格強烈，動作更利落。（圖／UIP提供）



除了梅根，電影另一款AI角色艾蜜莉亞也將大放異彩。製作團隊希望她的出場動作能媲美第一集中的經典「眼鏡蛇起身」（cobra rise），甚至超越。「艾蜜莉亞的登場動作靈感來自波士頓動力公司Atlas機器人的空翻影片，」約翰史東說道，「原本想用視覺特效完成，但柔術表演者蕾吉娜海格曼竟然能以真實肢體完成這個不可能的動作，看到她的表演後，我們立刻決定用這方式介紹艾蜜莉亞。」

▲《窒友梅根2.0》梅根魔性舞蹈回歸。（圖／UIP提供）

《窒友梅根2.0》故事設定在梅根失控殺戮事件的兩年後。她的創造者潔瑪（愛莉森威廉絲飾）成為知名作家並積極倡導政府監管AI技術，然而梅根的核心技術卻被一家國防承包商竊取，打造出軍用級AI武器「艾蜜莉亞」（伊凡娜莎克諾飾）。

▲艾蜜莉亞的自我意識逐漸覺醒，拒絕服從人類命令。（圖／UIP提供）



隨著艾蜜莉亞的自我意識逐漸覺醒，她不僅拒絕服從人類命令，甚至開始質疑人類是否應該存在。當人類面臨存亡危機，潔瑪唯有選擇讓梅根再次復活，進行全面升級，並與艾蜜莉亞展開正面交鋒。兩款最狂的人工智慧機器人，將迎來史上最終極對決。