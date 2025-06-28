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廣告小妹認曾陷低潮「想不如歸去」！　哀悼天殘：這是她的解脫

記者顧齊祐／綜合報導

喜劇演員賀瓏最近遭質疑和已故前任天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，先遭經紀公司薩泰爾娛樂解約，後來天殘好友林妍霏公開控訴他讓天殘懷孕又逼墮胎，引發全網議論。網紅「廣告小妹」 昨（27）日發文悼念天殘，以感性文字坦露心聲，引起網友深思。

▲賀瓏遭控訴逼迫前女友天殘墮胎。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung／tiantsan_standup）

▲賀瓏遭控訴逼迫前女友天殘墮胎。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung、tiantsan_standup）

廣告小妹在文中提到，自己活的時間越久，越能理解某些人的選擇。她認為，自己應該提醒女性多愛自己，遠離「渣男」，並努力活出新的人生。但對天殘的決定，她卻難以用簡單的言語評斷。她表示：「人間那麼苦，需要點甜才能給我們勇氣。若天殘已感受不到甜，或許這是她的解脫。不是不勇敢，是勇敢了又如何。」文字透露出對天殘選擇的心疼與共感。

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▲賀瓏疑似和天殘交往期間，與Albee互動曖昧。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲賀瓏疑似和天殘交往期間，與Albee互動曖昧。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

廣告小妹進一步透露，自己過去幾年也曾陷入低潮，甚至萌生「不如歸去」的念頭。幸運的是，她在最黑暗的時刻，因寵物們的陪伴，逐漸找回繼續生活的理由。她感性地寫道：「他們的歸來，點亮了那盞燈。」

▲廣告小妹以感性文字悼念天殘。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

▲廣告小妹以感性文字悼念天殘。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

針對天殘遭賀瓏逼迫墮胎的事件，廣告小妹更提出深刻反思：「男人叫你別留下孩子、父母勸你沒有孩子會更幸福、路人說獨自養孩子會很辛苦。他們或許都沒說錯，但那些痛，是妳一個人在承受。」她呼籲所有在黑暗中掙扎的人：「好好善待自己，無論是否在人間；耐心尋找那盞燈，它可能也在等你。」

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廣告小妹賀瓏天殘Albee

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