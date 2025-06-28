《沙贊！ 》羅斯巴特勒睽違多年再訪台！　興奮告白：台北是我最愛城市之一

記者蕭采薇／台北報導

浪漫喜劇《值得的等待》（Worth the Wait）28日在北影舉辦亞洲星光首映，導演林書宇率領製片群Dan Mark、Rachel Tan、Vincent Xie以及主演羅斯巴特勒（Ross BUTLER）、陳瓊華、林友明一同出席與觀眾見面。羅斯巴特勒多年前曾在台北拍片，再度回到台北，直呼：「這是我亞洲最喜歡的城市之一！」

▲羅斯巴特勒多年前曾在台北拍片，再度回到台北，直呼是他亞洲最喜歡的城市之一。（圖／台北電影節提供）

林書宇延續其細膩的敘事風格，搭配亞裔卡司帶來共鳴十足的當代情書。林書宇透露爸媽今晚也會從新竹上來看片，笑說：「這絕對是我最平易近人的一部片，充滿單純的善良，大家都可以輕鬆愉快的欣賞。」

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《值得的等待》是《小雁與吳愛麗》導演林書宇生涯首部英語劇情長片，故事背景設定在西雅圖，以美式浪漫喜劇風格為底，揉合多線敘事。林書宇感謝演員陳瓊華牽線，才會有這部作品，他說：「我們是《夕霧花園》認識，她介紹我認識製片，一開始大家都會依照我過往的片給劇本，所以都比較嚴肅，但我不想重複，直到收到這個劇本。裡面有我很喜歡的善意，所以就決定拍了。」

▲導演林書宇與演員陳瓊華、羅斯巴特勒、林友明，分享這部輕鬆愉快的浪漫喜劇。（圖／台北電影節提供）

電影卡司集結林嘉欣、《玩命關頭》姜成鎬、《漢娜的遺言》羅斯・巴特勒等亞裔演員，曾演出《沙贊！ 》的羅斯巴特勒時隔多年再訪台，表示：「我曾來台拍片，台北是我亞洲最愛的城市之一，再度回來非常開心。」

他片中和女友遠距離戀愛，現實生活也有類似經驗，因為平常住在LA，拍片經常世界各地飛，有次到波蘭，人生地不熟也很寂寞，就只能靠視訊聯繫，「我也有把這部分的自己放入角色中。」

▲導演林書宇偕製片Dan MARK、Rachel TAN、Vincent XIE製作共鳴十足的當代情書。（圖／台北電影節提供）

191公分的他和演出女友的拉娜康多身高相差30公分以上，被問到拍攝上有沒有困難？他打趣：「平常還好，但我們拍攝爬樓梯分手戲，特別順和自然！」林書宇則爆料有一場兩人在夜市約會的戲，因為鏡頭在很遠的地方，一開始完全拍不到拉娜，只拍到羅斯，工作人員還特別去找高鞋墊的鞋子給拉娜穿。

陳瓊華演出林嘉欣的媽媽，她大讚林嘉欣是很棒的演員，一碰面就默契十足，談及片中是個過度保護女兒的「直升機媽媽」，她大笑說：「我完全相反，真的不是這樣的人，我私下是很活潑的媽媽。最大挑戰就是去踹摩父母看到兒女傷心時感同身受的心情。」

▲《值得的等待》（左起）導演林書宇、主演陳瓊華、林友明、羅斯．巴特勒（Ross BUTLER）、製片Dan MARK、Rachel TAN、Vincent XIE。（圖／台北電影節提供）

林友明飾演充滿傳統威嚴的父親，一心想傳事業給兒子，卻帶來無形壓力，林友明表示這次和林書宇合作感受非常好，「之前就聽過瓊華聊過他很多美名，真實相處也很輕鬆自然。」2025台北電影節頒獎典禮，將在7月5日舉行，並由華視主頻12台全程LIVE轉播。