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《街頭小霸王》李小飛抗癌6個月病逝！享壽76歲　兒心痛：父親奮戰到最後一刻

記者蕭采薇／台北報導

曾以《街頭小霸王》等電影風靡一時的資深藝人李小飛，與癌症搏鬥六個月後，於6月24日下午2時病逝於林口長庚醫院，享壽76歲。其子李翔表示，父親在抗癌過程中展現了堅強的意志，奮戰到最後一刻仍不捨離去，最終因器官衰竭而辭世，家人深感哀痛。

▲李小飛與癌症搏鬥六個月後，病逝於林口長庚醫院，享壽76歲 。（圖／李翔提供）

▲李小飛與癌症搏鬥六個月後，病逝於林口長庚醫院，享壽76歲 。（圖／李翔提供）

李小飛今年農曆年後二月間，曾因昏迷緊急送往新竹台大分院。當時他對自身健康仍抱持信心，出院後一度考慮以中醫調理身體。然而，返家後不久，身體狀況再度惡化，遂轉往林口長庚醫院接受治療。這段期間，李翔與母親頻繁往返新竹、林口，陪伴父親。入院後，李小飛幾乎都在加護病房接受治療，家人難以接受他原本硬朗的身體竟會急遽衰退，對於他的離世感到萬分不捨。

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李小飛年輕時以硬朗形象走紅，被譽為「師奶殺手」。70年代是台灣當紅的一線小生，主演過《街頭小霸王》、《鹿鼎記》、《媽媽再愛我一次》等多部膾炙人口的電影。之後轉戰電視劇，其中《鹿鼎記》中的韋小寶一角更是兩岸皆知。他所演出的電影《媽媽再愛我一次》主題曲《世上只有媽媽好》，更成為家喻戶曉的國民兒歌。

據悉，李小飛過年前曾二度感染流感，加上過年期間飲食不慎，導致病情加重。年初二突然昏倒，長達四天的昏迷讓家人相當擔憂。李翔表示，當時曾希望為父親集氣祈福。然而，送醫後發現李小飛有九成肝硬化、十二指腸潰瘍出血、反覆發燒、腹部積水等多重病症。

醫生評估後表示，李小飛因腎臟及肝臟狀況不佳，建議進行標靶治療或手術，但考量其身體過於虛弱，並不適合。肝硬化造成的腹部積水也無法完全排除，因此在二月十日進行小手術，以引流管排出積水。

▲李小飛與癌症搏鬥六個月後，病逝於林口長庚醫院，享壽76歲 。（圖／李翔提供）

▲李小飛與癌症搏鬥六個月後病逝，訃聞曝光。（圖／李翔提供）

李小飛平日重視運動及健康檢查，但忽略了B型肝炎的追蹤。直到身體不適昏倒送醫後，才發現B型肝炎已惡化至嚴重程度，肝硬化程度高達九成。新竹台大醫院醫生診斷後，發現其肝臟已長有多個惡性腫瘤，且瀕臨洗腎邊緣。經過審慎評估，確認無法開刀切除腫瘤，只能協助穩定其身體狀況。住院一個月後，李小飛返家休養，並曾嘗試中醫治療，最終仍不敵病魔。

李小飛原本從事美容美髮業，因藝人謝雷經常光顧他的店，進而被導演蔡揚名發掘而進入演藝圈。他出身海軍陸戰隊，演出台灣首部蛙人電影《大地勇士》，極具說服力，一夕爆紅。之後又以《街頭小霸王》奠定其影壇地位。他見好就收，漸漸淡出演藝圈，轉而投資開店，開創事業第二春。

李小飛推崇自然美，對於老化一事相當坦然，對於事業的轉換也抱持著瀟灑的態度，認為「離開就離開了」。他相當講義氣，對提拔他的蔡揚名一直感念在心，對待媒體也十分客氣，不論報導內容如何，都會說聲「謝謝幫忙」。

 

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街頭小霸王李小飛

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