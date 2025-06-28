劉亦菲缺席白玉蘭頒獎禮惹議！陸網爆「被做局」黑幕…女神不去了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸上海電視節白玉蘭獎於昨日（28）舉行，而女星劉亦菲缺席頒獎典禮，意外引發議論。原來她26日盛裝出席白玉蘭提名酒會，然而頒獎典禮卻沒出現，更有爆料聲稱是因為知道沒得獎，臨時取消行程，「劉亦菲沒去白玉蘭獎」登上熱搜話題。

▲劉亦菲缺席白玉蘭頒獎典禮，引發陸網揣測。（圖／翻攝自微博）

劉亦菲憑《玫瑰的故事》入圍白玉蘭獎，26日身穿精品品牌的高級訂製禮服出席提名酒會，展現出對獎項的重視，然而到了27日，她從紅毯環節到頒獎典禮，都沒有現身。

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▲劉亦菲出席白玉蘭獎提名酒會。（圖／翻攝自微博）

部分網友揣測，劉亦菲缺席白玉蘭頒獎典禮是因為被做局，更爆出大陸獎項的「潛在規則」，指當地獎項發表前，主辦方都會提前通知獲獎者，但是不會通知沒獲獎的其他提名者，爆料文提及「白玉蘭獎之前不斷暗示劉亦菲會獲獎，所以神仙姐姐這段時間非常配合宣傳。可到了臨近頒獎時刻，劉亦菲還沒收到獲獎通知，她覺得是沒戲了，可能就直接懶得去了」。另外，劉亦菲粉絲透露，在提名晚宴後已回到北京，微博IP位置顯示人在北京，且所屬公司此前也只分享26日的行程，沒有27日的安排。

▲陸網揣測劉亦菲缺席原因。（圖／翻攝自微博）

另一派網友認為，本屆白玉蘭獎得獎結果實至名歸，批評質疑做局的人「沒獲獎就是被做局？這格局？」、「做啥局？你真覺得劉亦菲是這麽心裡沒數的人嗎？」、「玫瑰不斷換老公，這個劇立意不行」、「正常操作，國內不都是這樣，利用高人氣吸引關注，利用完了就沒用了」。

而劉亦菲主演的《玫瑰的故事》入圍白玉蘭7項大獎，最後獲得最佳改編獎。

▲《玫瑰的故事》獲得白玉蘭獎7項提名，最後抱回最佳改編獎。（圖／翻攝自微博）