金曲獎／美秀集團「最後一次」5人合體！宣布停止合作修齊…互動成亮點

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭檔主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。剛才登上紅毯的是，26日剛宣布和修齊停止合作的美秀集團，此次恐怕是五人的最後一次合體。

▲美秀集團宣布吉他手修齊（左1）已停止樂團工作。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

►更多【第36屆金曲獎】相關新聞

畫面中，可以看到美秀集團一行人的造型以黑色為基調，貝斯手婷文則是穿得特別辣，低胸上衣辣露豐滿北半球，裙襬開高衩剪裁秀出美腿，兼具帥氣與性感。吉他手修齊則是穿著黑色西裝，戴著淺色毛帽站在最旁邊，全員互動成為最大亮點。

▲▼美秀集團成員間的互動成亮點。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards)



美秀集團26日在聲明中表示，近日部分情緒言詞使公眾產生諸多揣測與擔憂並非團員與樂團的本意，回歸內部消化，並在幾經討論下，發現彼此仍無法對未來走向取得共識，「於是最後我們共同做出這個決定。」

美秀集團最後也說：「即使現在做了不同的選擇，未來也可能會在某個地方再相遇。在此之前，美秀集團與修齊將進入新的狀態，並持續在各自的道路上前進。」而美秀集團經紀人也證實：「目前美秀集團已經確定停止與修齊的合作。」至於本週金曲獎頒獎典禮，由於《美秀集團同名專輯》是五人一起創作的作品，因此修齊還是會出席典禮，恐也是樂迷最後一次再看到五人體的型態。