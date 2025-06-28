金曲獎／台語歌后「一上台當場換造型」全網問號！2度上台：我就是蕭查某

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，特別的是，今年的典禮取消主持人，由6組跨世代音樂人擔任「六角引言人」開場。方才頒發的獎項是最佳台語女歌手獎，最終是由李竺芯奪下，一上台就直接換造型的舉動，讓大批在線觀看的網友都冒問號狂問：「為什麼要圍圍裙？」

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▲李竺芯當場換造型。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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李竺芯全程用台語發表得獎感言，「歌聲是很誠實的，就像我的個性，就是一個蕭查某。」她透露自己從11歲就開始錄音唱歌，但一開始的歌聲讓老師不滿意地說「再這樣唱乾脆叫AI來唱」。

▲第36屆金曲獎佳台語女歌手李竺芯。（圖／記者李毓康攝）



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於是，李竺芯開始願意接受不好聽的部分，從那刻起「我就自由了」，她相當感謝爸爸媽媽當年送自己去唱歌，下台前還豪爽直呼「揪爽」，真性情圈粉無數。

▲李竺芯致詞展現真性情。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



接著頒發最佳台語專輯獎，李竺芯再度獲獎，也因此直接從後台二度上台，讓她相當謝謝文化部、評審的肯定。

▲李竺芯二度上台領獎。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)