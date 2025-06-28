金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行。如今頒發的是特別貢獻獎，本屆金曲獎頒發給台灣流行樂史的奇才馬兆駿，一生製作了70多張專輯、寫了近千首歌曲，包括《我要的不多》、《那年我們十九歲》和《木棉道》等，可惜於2007年2月23日，他與妻子在超市購物時因為心肌梗塞突然過世，當年他才48歲。

▲▼馬兆駿離世時年僅48歲。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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馬兆駿的大女兒上台致詞時表示，「爸爸是我這一輩子景仰的目標，他對於音樂的執著與熱情，讓我看見了一個人一生中輸入了最大的心血在自己所熱愛的事物上，那一刻便賦予了生命的意義」，更重要的是，她將把爸爸這樣的精神傳承下去。

▲馬兆駿大女兒（中）致詞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



馬兆駿的小女兒則表示，「雖然父親在我滿月的時候先一步離開了，但是父愛從未消失，在這十八年中換了一種形式陪伴我。父親的作品像是一封封親手提筆寫下的信，繫上了來自各個角落的溫柔和溫暖，在我不同的成長階段沒有時差地寄到了。」未來，她和所有家人會繼續完成爸爸當年未完的樂章，「希望在天上的你能感受到我們的思念與驕傲。」

▲馬兆駿小女兒（右一）也有致詞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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馬兆駿的妹妹馬毓芬同樣是知名音樂人，她上台就哽咽地說：「今天能在這裡領取這個第36屆特別貢獻獎，內心是非常的激動與感恩，此刻我們94歲的媽媽還有我們的家人們也都在台下一起見證這個感動的時刻。我要特別感謝金曲獎的評審們、文化部還有台北演藝經濟文化交流協會中華音樂人交流協會。這座獎是我哥哥一生奉獻給音樂的最閃亮的勳章。」

▲▼馬兆駿94歲的媽媽在台下淚崩。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



馬兆駿從17歲開始學彈吉他，並開始創作歌曲，幾十年過去，那些歌曲也被傳唱下去，「因為那是真心寫出來的生命故事，謝謝每一位曾經演唱過他作品的歌手們、每個唱片公司人員、創作人還有歌迷朋友，謝謝你們的信任與支持，讓哥哥能夠一次一次把音樂做得更好，一次一次更珍惜地歌唱。」