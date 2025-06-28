金曲獎／蕭煌奇放話「得獎當司機載你們去慶功」！結果QQ了 歌王是他

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，特別的是，今年的典禮取消主持人，由6組跨世代音樂人擔任「六角引言人」開場。目前頒發的獎項是最佳男歌手，在此之前，頒獎人許富凱一一訪問入圍者，訪問到蕭煌奇時，對方放話若得獎「我當司機載你們去慶功宴」，結果與獎項擦身而過了。

▲許富凱與蕭煌奇的對話超好笑。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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然而，最終得獎的是呂士軒，「媽以前小時候會酸我說：『你以後長大要當周杰倫喔？』媽，這是我最接近周杰倫的樣子。」

▲呂士軒是本屆歌王。（圖／記者林敬旻攝）

呂士軒首先謝謝金曲獎，「這是一張因為在乎一些人事物，所以創造出來的專輯。謝謝金曲獎在乎我們的在乎。」接著，他還想感謝製作人以及所有的工作夥伴。

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不只這樣，呂士軒不忘謝謝媽媽和爸爸，「教會我什麼叫不放棄和愛。謝謝女朋友。」最後，他的夥伴還亮出QR碼做宣傳，「等一下下台，我們要發新歌，叫《輸了就剃光頭》。」

▲呂士軒下台前不忘宣傳新歌。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)