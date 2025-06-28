金曲36／典禮6大亮點懶人包！不設主持人出新招…方大同入圍5獎項

記者陳芊秀／綜合報導

第36屆金曲獎今日（28）晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，《ETtoday星光雲》整理本屆頒獎典禮6大亮點，其中打破以往慣例，取消主持人的節目安排，最令外界好奇。

▲第36屆金曲獎主視覺。（圖／翻攝自臉書）

亮點1：史上第2次金曲獎沒主持人

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金曲獎在樂壇被視為含金量極高的音樂獎項，成立至今除了第8屆金曲獎（1997年）不設主持人，相隔28年再度沒有主持人，改由引言人取代主持人，包括男團Energy、樂團Trash、桑布伊、許富凱、蔡健雅及羅文裕接力講述音樂理念，正好呼應本屆主視覺「六角螺絲」的象徵，又稱為「六角引言人」。

▲第36屆金曲獎以引言人取代主持人。（圖／翻攝自臉書）

亮點2：日本歌姬MISIA獻唱美聲

金曲獎近年邀請的海外嘉賓一個比一個大咖，本屆邀請到日本歌姬MISIA米希亞。現年46歲的MISIA擁有眾多經典金曲，而且常為電影、日劇演唱主題歌，首首在台灣都造成轟動，擁有5個八度音的她聲音清亮、充滿爆發力，這次為金曲獎登台獻唱，格外令人期待。

▲MISIA獻唱美聲。（圖／翻攝自臉書）

亮點3：楊乃文金曲首當表演嘉賓

楊乃文出道歌壇28年，也曾奪下金曲歌后寶座，入圍5屆金曲的她，第一次擔任金曲獎表演嘉賓。而且她將合體人氣樂團「告五人」。

▲楊乃文合體告五人。（圖／翻攝自臉書）

亮點4：頒獎嘉賓陣容

第36屆金曲獎將頒發特別貢獻獎給已故音樂人馬兆駿，大會請到巫啟賢至今其人生摯友，另一位特別貢獻獎得主是作曲人翁孝良，曾創作〈天天想你〉、〈就讓世界多一顆心〉等熱門歌曲，頒獎禮特地請到潘越雲、蕭煌奇獻獎。此外頒獎嘉賓還有戲劇男神曾敬驊、三金得主盧廣仲、「歌壇東方不敗」張清芳、歌王李玖哲等人。

▲巫啟賢、潘越雲、蕭煌奇擔任特別貢獻獎獻獎人。（圖／翻攝自臉書）

▲曾敬驊擔任金曲獎頒獎人。（圖／翻攝自臉書）

亮點5：歌王歌后頂峰之戰

第36屆金曲獎歌王、歌后從入圍起堪稱是「死亡之組」，入圍最佳華語男歌手的柏霖、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩，各自呼聲甚高，最終誰會奪下歌王寶座，不到最後難以預料。另外，最佳華語女歌手由蔡健雅、戴佩妮、Karencici、魏如萱與陳忻玥競爭，蔡健雅已四度拿下金曲歌后，能否拿下第5座歌后備受關注。

亮點6：方大同入圍5大獎

音樂人方大同於2月21日逝世，享年41歲。他生前留給世人的最後一張專輯《夢想家The Dreamer》，已經先獲得評審團獎，同時入圍金曲5項提名。他一生奉獻音樂，最後專輯在金曲獎能夠獲得幾座獎項，也成為頒獎典禮焦點。

▲方大同生前最後一張專輯入圍金曲獎5個獎項。（圖／翻攝自臉書）