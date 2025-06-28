新一代詹姆士龐德定年齡門檻！　湯姆霍蘭德等3男星呼聲高

記者張筱涵／綜合報導

《007》系列即將展開全新篇章，繼丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在《生死交戰》後正式卸任詹姆士龐德角色後，全球影迷最關注的焦點便是誰將接棒成為第七任龐德。

根據《Variety》報導，亞馬遜米高梅工作室有意重啟龐德系列並延長系列壽命，因此特別設定演員年齡限制，排除了亞倫泰勒強森（35歲）、亨利卡維爾（42歲）與伊卓瑞斯艾巴（52歲）等先前呼聲甚高的資深男星。目前呼聲最高的新任人選為有湯姆霍蘭德（29歲）、雅各艾洛迪（28歲）與哈里斯迪金森（29歲）。

▲哈里斯迪金森、湯姆霍蘭德、雅各艾洛迪的呼聲很高。（圖／翻攝自Instagram）



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湯姆霍蘭德憑藉《蜘蛛人》系列在全球累積大量人氣，哈里斯迪金森以《寶貝女孩》嶄露頭角，而雅各艾洛迪則因《Saltburn》、《高校十八禁》人氣飆升。報導也指出，澳洲演員曾有先例擔任龐德，1969年《女王密使》的主演喬治拉贊貝便是首位非英籍詹姆士・龐德。

新片導演已確認由《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，他形容007是童年與父親共同回憶的重要一環，表示自己是「死忠粉絲」，並承諾會「尊重傳統，為未來的任務鋪路」。這也是系列首次由亞馬遜米高梅工作室完全掌握創意主導權，儘管長年製作人邁克爾G威爾森與芭芭拉布羅科利仍保有聯合擁有權，但實際內容走向將由Amazon方面主導。

據悉本片尚在前期籌備階段，預計於2028年上映。誰將正式披上007戰袍，仍有待官方揭曉。