鄭欣宜退賽《歌手》首發聲！　「哭也要去面對」忍傷2天道歉

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代歌手鄭欣宜神隱樂壇2年，原本昨日（27）要參加陸綜《歌手2025》，更是消失2年以來首度露面，沒想到事前拍攝宣傳影片時不慎受傷，最終決定退賽。她透過微博發文：「我一定會回來的！」

▲鄭欣宜退賽《歌手》首發聲。（圖／翻攝自微博）

鄭欣宜發文向粉絲致歉，並引用已故母親沈殿霞的話：「哭也要去面對，笑也要去面對。不如笑著吧！」以此表達積極面對挑戰的態度。她感謝《歌手》，讓自己站上如此美麗的舞台，「讓我找回自我，哪怕只是綵排」，對一直等待的粉絲們表示歉意，並承諾：「我一定會回來的！」

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大批粉絲湧入留言打氣「健康是第一位的，無論何時都等妳」、「妳仍是我心目中最棒的Joyce」、「不要抱歉，别多想，等妳回來，妳健康就好，好好養傷，會一直一直等妳」、「一定要回來唱歌」、「等妳回來」。

▲鄭欣宜彩排前已經受傷。（圖／翻攝自微博）

▲鄭欣宜發文道歉：「我一定會回來。」（圖／翻攝自微博）

據湖南衛視發表的聲明，鄭欣宜6月25日拍攝宣傳影片期間，遭到攝影器材意外擊中肩頸部位，立即被送往醫院急救。雖然她在隔日即出院，還親自到彩排現場演唱〈女神〉，展現敬業精神，但因傷勢未痊癒，特別是肩頸與耳部仍感不適，自評狀態未達演出標準，因此在直播前兩小時決定退賽。

【鄭欣宜全文】

「哭也要去面對，笑也要去面對。不如笑著吧！」

- 母親大人的話

人生充滿未知，意外難免發生。作為一名從業多年的表演者，我深知在這個行業中，意外時有發生，難以避免。

謝謝歌手，讓我站在如此美麗的舞台上，讓我找回自我，哪怕只是綵排。

我要向所有一直等待我的粉絲們說聲抱歉，我一定會回來的！