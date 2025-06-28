金曲獎／楊乃文合體告五人連飆3曲　PTT戰翻：真的差好多

記者王靖淳／綜合報導

第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早由楊乃文合體告五人聯手詮釋3首歌曲，一登場就令觀看直播的網友在PTT及聊天室掀起兩派討論。

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▲表演二，楊乃文、告五人。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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告五人與楊乃文聯手詮釋3首歌曲：包含告五人億萬點擊夯曲〈愛人錯過〉、楊乃文的歌曲〈思緒的盡頭〉，以及林強的迷幻經典閩南語歌曲〈愛情研究院〉。對於這次的夢幻共演，告五人分享當初接到消息時又驚又喜，雖是雙方首次挑戰彼此的歌曲，但從練團起就展現高度默契，「一開始練團我們還戰戰兢兢，但很快就進入狀況，整個流程都很順利，讓我們很安心。」

▲表演二，楊乃文、告五人。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

這場合作也讓告五人首次在大型典禮中挑戰閩南語歌曲〈愛情研究院〉，展現全新面貌。告五人分享：「這對我們來說是一次很新鮮、也很不一樣的嘗試。」團員笑說平常都是跟著阿嬤、家人說閩南語，家人就是他們的語言老師，雖然會帶點「宜蘭腔」，雲安也補充：「小時候跟著阿嬤、爸爸媽媽講，自然而然會講了。」

▲表演二，楊乃文、告五人。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

值得一提的是，告五人與楊乃文合作登台，掀起網友熱烈討論。楊乃文一出場便以穩健唱功征服全場，獲得不少網友誇讚，有人留言直呼「楊乃文好讚」、「唱得超好聽」，稱她的聲線與舞台氣場依舊獨具魅力。相較之下，告五人的現場表現則引起部分網友質疑，不少人指出音準略顯不穩，「現場真的好慘」、「對比之後真的差好多。」不過也有粉絲肯定他們的努力，「告五人很讚，配上楊乃文更棒了」，認為合作本身帶出音樂上的火花，只是在現場表現呈現落差。