金曲獎／蕭煌奇飆唱〈我的未來不是夢〉　PTT推爆：品質保證

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早由蕭煌奇登台獻唱5首歌曲，一登場就令觀看直播的網友在PTT及聊天室掀起討論。

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▲特殊貢獻獎表演，蕭煌奇。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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蕭煌奇獻唱〈夢田〉、〈我的未來不是夢〉、〈天空不要為我掉眼淚〉、〈奉獻〉、〈和天一樣高〉5首歌，一開口便讓全場為之震撼，嗓音與穩健唱功更讓PTT網友紛紛留言大讚，「蕭煌奇真的好穩、好好聽」、「唱功很強」，並形容他一如既往帶來「品質保證」級的現場演出。此次表演更被許多網友認為是當晚最亮眼之一，甚至有人直言「今日最好聽。」

▲特殊貢獻獎表演，蕭煌奇。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 ）

第36屆金曲獎將頒發特別貢獻獎給已故音樂人馬兆駿，大會請到巫啟賢至今其人生摯友，另一位特別貢獻獎得主是作曲人翁孝良，曾創作〈天天想你〉、〈就讓世界多一顆心〉等熱門歌曲，頒獎禮特地請到潘越雲、蕭煌奇獻獎。